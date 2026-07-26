أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

اليوم الرياضي العربي: فكرة الثقافة الرياضية لتعزيز التعاون ونشر القيم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اليوم الرياضي العربي: فكرة الثقافة الرياضية لتعزيز التعاون ونشر القيم
A-
A+

رياضات متنوعة

2026-07-26 | 05:20
اليوم الرياضي العربي: فكرة الثقافة الرياضية لتعزيز التعاون ونشر القيم

جاءت الفكرة تخليدا ليومٍ اجتمعت فيه الاسرة العربية من خلال الرياضة

تحتفل الاسرة الرياضية العربية اليوم الاحد، بـ"اليوم الرياضي العربي"، الذي اقترحه "الاتحاد العربي للثقافة الرياضية"، واقره مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته العادية رقم ٤٨ في بغداد، واكد عليه في دورته رقم 49 في القاهرة، واعتمدته جامعة الدول العربية.
وجاءت الفكرة تخليدا ليومٍ اجتمعت فيه الاسرة العربية من خلال الرياضة في اول دورة العاب رعتها جامعة الدول العربية، ونظمتها مصر في محافظة الإسكندرية، وعلى ملعبها التاريخي الذي شيد في العام ١٩٢٩.
وكان حفل الافتتاح في السادس والعشرين من تموز - يوليو ١٩٥٣، بمشاركة الاردن ولبنان وسوريا والعراق وتونس والكويت، وشاركت إندونيسيا كضيف شرف.
وفي هذه المناسبة، أكد الاعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية على ان الاحتفال بهذه المناسبة يعكس الاهتمام بالتراث العربي الأصيل، الذي يجمع الامة، ويؤكد على دور الرياضة كقاطرة للتسامح والتعاون بين الشعوب.
ووجه رئيس الاتحاد العربي التحية الى جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على تبنيهم لهذه الفكرة التي تهدف إلى جمع الشمل العربي ونشر قيم الرياضة النبيلة وتعزيز الانتماء للوطن وتحصين الشباب والتأكيد على اهمية التعاون والتضامن بين كل افراد المجتمع، والبعد عن كل ما يعكر الصفو وينشر التعصب.



مقالات ذات صلة

ألف نازح جديد.. الى المدينة الرياضية
2026-05-02

ألف نازح جديد.. الى المدينة الرياضية

تنسيق سوري – لبناني لتعزيز التعاون الأمني
2026-05-01

تنسيق سوري – لبناني لتعزيز التعاون الأمني

اليوم الرياضي العربي: فكرة الثقافة الرياضية لتعزيز التعاون ونشر القيم

رياضة

رياضات متنوعة

اليوم الرياضي العربي

الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

جامعة الدول العربية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - لاعب شاب ينجو من سقوط مروّع
بوغاتشار يحطّم رقمًا تاريخيًّا

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - لاعب شاب ينجو من سقوط مروّع
05:23

فيديو - لاعب شاب ينجو من سقوط مروّع

خلال مشاركته في دورة ألعاب الكومنولث

05:23

فيديو - لاعب شاب ينجو من سقوط مروّع

خلال مشاركته في دورة ألعاب الكومنولث

بوغاتشار يحطّم رقمًا تاريخيًّا
2026-07-25

بوغاتشار يحطّم رقمًا تاريخيًّا

تفوّق بأكثر من دقيقة على الرقم القياسي السابق الذي سجّله الإيطالي ماركو بانتاني قبل نحو 3 عقو

2026-07-25

بوغاتشار يحطّم رقمًا تاريخيًّا

تفوّق بأكثر من دقيقة على الرقم القياسي السابق الذي سجّله الإيطالي ماركو بانتاني قبل نحو 3 عقو

لبنان لا يتنافس فقط في الملاعب
2026-07-22

لبنان لا يتنافس فقط في الملاعب

الدكتورة ناتالي الجبيلي، الرائدة اللبنانية في علم النفس الرياضي، حقّقت إنجازًا علميًّا تاريخيًّا

2026-07-22

لبنان لا يتنافس فقط في الملاعب

الدكتورة ناتالي الجبيلي، الرائدة اللبنانية في علم النفس الرياضي، حقّقت إنجازًا علميًّا تاريخيًّا

اخترنا لك
فيديو - لاعب شاب ينجو من سقوط مروّع
05:23
بوغاتشار يحطّم رقمًا تاريخيًّا
2026-07-25
لبنان لا يتنافس فقط في الملاعب
2026-07-22
لبنانيتان رفضتا مواجهة منافسة إسرائيلية في بطولة العالم
2026-06-19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026