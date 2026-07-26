اليوم الرياضي العربي: فكرة الثقافة الرياضية لتعزيز التعاون ونشر القيم

جاءت الفكرة تخليدا ليومٍ اجتمعت فيه الاسرة من خلال الرياضة

تحتفل الاسرة الرياضية الاحد، بـ"اليوم الرياضي "، الذي اقترحه " العربي للثقافة الرياضية"، واقره مجلس وزراء والرياضة العرب في دورته العادية رقم ٤٨ في بغداد، واكد عليه في دورته رقم 49 في القاهرة، واعتمدته جامعة .

وجاءت الفكرة تخليدا ليومٍ اجتمعت فيه الاسرة العربية من خلال الرياضة في اول دورة العاب رعتها جامعة الدول العربية، ونظمتها مصر في محافظة الإسكندرية، وعلى ملعبها التاريخي الذي شيد في العام ١٩٢٩.

وكان حفل الافتتاح في السادس والعشرين من - يوليو ١٩٥٣، بمشاركة الاردن ولبنان وسوريا والعراق وتونس والكويت، وشاركت إندونيسيا كضيف شرف.

وفي هذه المناسبة، أكد الاعلامي أشرف محمود، العربي للثقافة الرياضية على ان الاحتفال بهذه المناسبة يعكس الاهتمام بالتراث العربي الأصيل، الذي يجمع الامة، ويؤكد على دور الرياضة كقاطرة للتسامح والتعاون بين الشعوب.

ووجه رئيس الاتحاد العربي التحية الى جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على تبنيهم لهذه الفكرة التي تهدف إلى جمع الشمل العربي ونشر قيم الرياضة النبيلة وتعزيز الانتماء للوطن وتحصين الشباب والتأكيد على اهمية التعاون والتضامن بين كل افراد المجتمع، والبعد عن كل ما يعكر الصفو وينشر التعصب.







