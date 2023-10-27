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حارس شخصي لفيرشتابن في مكسيكو سيتي

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حارس شخصي لفيرشتابن في مكسيكو سيتي
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رياضات ميكانيكية

2023-10-27 | 03:37
حارس شخصي لفيرشتابن في مكسيكو سيتي

السائق الهولندي سيحصل على حراس شخصيين

أدت صيحات الاستهجان في سباق الجائزة الكبرى للولايات المتحدة للفورمولا وان، وانعدام السيطرة الذي حدث العام الماضي في حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، إلى قيام ريد بل باتخاذ إجراءات لحماية بطلها ماكس فيرشتابن.
وأوضح هيلموت ماركو، أن السائق الهولندي سيحصل على حراس شخصيين قبيل وأثناء وبعد سباق الجائزة الكبرى في مكسيكو سيتي لحراسته من الحشد، بسبب العداء الذي شهدته نهاية الأسبوع الماضي من بعض المشجعين، وظهور تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر المستشار الرياضي لريد بل، أن ماكس لا يريد حراس شخصيين، وهو مرتاح، لكنّ الفريق يتحمل المسؤولية عنه، ويريد التأكد من أنّه بأمان.

حارس شخصي لفيرشتابن في مكسيكو سيتي

رياضة

رياضات ميكانيكية

سباق الجائزة الكبرى

فورمولا وان

ريد بل

ماكس فيرشتابن

هيلموت ماركو

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