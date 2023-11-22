صور - حفل تكريمي حاشد لأبطال لبنان في سباقات سرعة متنوعة

أقامت اللجنة الموّحدة لإدارة وتنظيم سباقات "الدرّاجات النارية الثلجية (Snowmobile) وعربات الـ(ATV) والـ(UTV) وسيارات الكروس كارت (Cross Kart) وسيبد فور باي فور (Speed 4X 4)" حفل تكريم لأبطال لبنان الرسميين للعام 2023.

وحصد هؤلاء الأبطال الذين يُتوقع أن يُمثلوا لبنان خارجياً ألقابهم نتيجة النقاط التي جمعوها في ثلاث سباقات جرت خلال العام الجاري، وقامت اللجنة الموّحدة بتكريمهم في حفل أقيم في فندق هورس بيست في مزار كفردبيان، برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس.حضر الحفل مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ممثلاً الوزير كلاّس، ورئيس اللجنة الموّحدة دايفيد بو جودة وعدد من أعضائها والأبطال الفائزين وحشد من الحضور، وهما تحدّثا بالمناسبة وقاما بتهنئة الأبطال الفائزين في مختلف الفئات.