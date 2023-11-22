صور - حفل تكريمي حاشد لأبطال لبنان في سباقات سرعة متنوعة

أقامت اللجنة الموّحدة لإدارة وتنظيم سباقات "الدرّاجات النارية الثلجية (Snowmobile) وعربات الـ(ATV) والـ(UTV) وسيارات الكروس كارت (Cross Kart) وسيبد فور باي فور (Speed 4X 4)" حفل تكريم لأبطال لبنان الرسميين للعام 2023.
وحصد هؤلاء الأبطال الذين يُتوقع أن يُمثلوا لبنان خارجياً ألقابهم نتيجة النقاط التي جمعوها في ثلاث سباقات جرت خلال العام الجاري، وقامت اللجنة الموّحدة بتكريمهم في حفل أقيم في فندق هورس بيست في مزار كفردبيان، برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس.
حضر الحفل مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ممثلاً الوزير كلاّس، ورئيس اللجنة الموّحدة دايفيد بو جودة وعدد من أعضائها والأبطال الفائزين وحشد من الحضور، وهما تحدّثا بالمناسبة وقاما بتهنئة الأبطال الفائزين في مختلف الفئات.
وحضر الحفل أيضاً، رئيس بلدية كفردبيان الدكتور بسام سلامة ونائب الرئيس وهيب عقيقي ورئيس لجنة الرياضة في البلدية وليد بعينو والمحامي نادر الخازن وأصحاب الشركات الراعية.
وكانت اللجنة الموّحدة تشكّلت بموجب القرار 491/1/2023 تاريخ 13 تشرين الثاني 2023، وتألفت من دايفيد بو جودة رئيساً وسيزار سمعان نائباً للرئيس وإيليو سلامة أميناً للسر ويوسف بعينو أميناً للصندوق والأعضاء باتيل بكاريان ووليد بعينو وعلي فتوني وكيفورك بكاريان والياس سلامة وطوني صليبا، وعضو اللجنة ومدير السباقات ميشال الكركي.
أما النتائج النهائية لبطولة لبنان في مختلف الفئات فجاءت على الشكل التالي:
فئة الناشئين:
.1
ماريتا بو جودة (57 نقطة).
.2
ستيفن سبعلي (52).
.3
جيو حكيّم (40).
فئة السيدات:
.1
مارييلا حبيش (60 نقطة).
.2
ناتالين بو رفول (54).
.3
شيرين بو رفول (25).
.4
ساندرا زيادة (23).
فئة (450 CC Quad Bike):
.1
حسن رباح (85 نقطة).
.2
رواد عبيد (84).
.3
مالك ندّا (75).
فئة (700 CC Quad Bike):
.1
جواد عبيد (90 نقطة).
.2
عبد الحميد طراد (73).
.3
عمر غانم (69).
فئة السوبر بايك:
.1
مارون بطرس (87 نقطة).
.2
ايلي خضر (77).
.3
نور بو مغربي 025).
فئة (ATV 700 CC - 730 CC):
.1
طوني جرمانوس (90 نقطة).
.2
جو كركي (54).
.3
وليد تبشراني (26).
.4
جوزف عقيقي (25).
فئة (ATV 750 CC - 850 CC):
.1
روني بو عاصي (82 نقطة).
.2
أنتوني نصار (80).
.3
وليد حاطوم (73).
فئة (ATV 1000 CC):
.1
كيفورك بيكاريان (78 نقطة).
.2
علي بدرا (75).
.3
وليد عيد (60).
فئة (Turbo UTV):
.1
عماد سبيرو (87 نقطة).
.2
كميل تنوري (84).
.3
حسن شامي (49).
فئة (Non Turbo UTV):
.1
جواد عبيد (87 نقطة).
.2
هاغوب بيكاريان (77).
.3
كيفورك بيكاريان (25).