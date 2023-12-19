اللجنة الموحدة لسباقات السرعة قدّرت درعاً لكلاس لمناسبة نهاية موسمها

تقدم وفد اللجنة الموّحدة رئيسها دايفيد بو جودة وعدد من أعضائها

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، اللجنة الموّحدة لإدارة وتنظيم سباقات "الدرّاجات النارية الثلجية (Snowmobile) وعربات الـ(ATV) والـ(UTV) وسيارات الكروس كارت (Cross Kart) وسيبد فور باي فور (Speed 4X 4)".

وتقدم وفد اللجنة الموّحدة رئيسها دايفيد بو جودة وعدد من أعضائها، وقدم لكلاس درعاً تذكارية لمناسبة نهاية موسمها الذي رعى وزير الشباب والرياضة حفله الختامي مؤخراً.

وكانت اللجنة الموّحدة تشكّلت بموجب القرار 491/1/2023 تاريخ 13 تشرين الثاني 2023، وتألفت من دايفيد بو جودة رئيساً وسيزار سمعان نائباً للرئيس وإيليو سلامة أميناً للسر ويوسف بعينو أميناً للصندوق والأعضاء باتيل بكاريان ووليد بعينو وعلي فتوني وكيفورك بكاريان والياس سلامة وطوني صليبا، وعضو اللجنة ومدير السباقات ميشال الكركي.