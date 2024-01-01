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القبض على الدرّاج الشهير بتهمة قتل زوجته البطلة دهساً !!

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القبض على الدرّاج الشهير بتهمة قتل زوجته البطلة دهساً !!
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رياضات ميكانيكية

2024-01-01 | 05:19
القبض على الدرّاج الشهير بتهمة قتل زوجته البطلة دهساً !!

ألقي القبض في أديلاييد، على بطل العالم السابق روهان دينيس، 33 عاماً، الذي أعلن اعتزاله في نهاية العام 2023، بتهمة دهس زوجته ميليسا هوسكينز، البالغة من العمر 32 عاماً، وهي ام لولدين.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأسترالية، أصيبت زوجة دينيس أمام منزلهما، وهي بطلة العالم مرتين أيضاً، عندما دهسها روهان بواسطة شاحنة صغيرة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة بسبب إصابات خطيرة، حيث توفيت في وقت لاحق.
وأشارت التقارير الأولية، إلى أن دينيس كان يقود الشاحنة، فتم اعتقاله ووجهت إليه تهمة "القتل غير العمد الناتج عن القيادة المتهورة وتعريض حياة الإنسان للخطر".
وكان الدراج الأسترالي، بطل العالم في السباقات ضد الساعة، حيث تّوّج مرتين باللقب في عامي 2018 و2019.
 
القبض على الدرّاج الشهير بتهمة قتل زوجته البطلة دهساً !!

رياضة

رياضات ميكانيكية

روهان دينيس

ميليسا هوسكينز

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