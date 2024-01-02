تفاصيل جديدة عن مقتل بطلة العالم على يد زوجها بطل العالم !!

تفاصيل حول مقتل البطلة العالمية السابقة لميليسا هوسكينز

مع مرور الساعات، تظهر المزيد من التفاصيل حول مقتل البطلة العالمية السابقة لميليسا هوسكينز، زوجة بطل العالم مرتين سابقاً في رياضة الدراجات روهان دينيس.

فوفقا لوسائل الإعلام الأسترالية المحلية، أكدت الشرطة أن ميليسا كانت على غطاء محرك الشاحنة الصغيرة وهي تتحرك بقيادة روهان، وتمكنت من الامساك بمقبض الباب حيث وُجدت بصماتها، كما تبين أن الحادث تم تصويره جزئيا بواسطة كاميرات المراقبة في المنازل في المنطقة.

وكان ألقي القبض في أديلاييد، على روهان دينيس، 33 عاماً، الذي أعلن اعتزاله في نهاية العام 2023، بتهمة دهس زوجته ميليسا هوسكينز، البالغة من العمر 32 عاماً، وهي ام لولدين.

وأشارت وسائل الإعلام الأسترالية، أن بطلة العالم مرتين أيضاً، أصيبت عندما دهسها روهان بواسطة شاحنة صغيرة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة بسبب إصابات خطيرة، حيث توفيت في وقت لاحق.

ووجهت الى بطل العالم في السباقات ضد الساعة مرتين في عامي 2018 و2019، تهمة "القتل غير العمد الناتج عن القيادة المتهورة وتعريض حياة الإنسان للخطر".



