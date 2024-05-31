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لويس هاميلتون يكشف عن طلب مفاجئ يقدمه له معجبون

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لويس هاميلتون يكشف عن طلب مفاجئ يقدمه له معجبون
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رياضات ميكانيكية

2024-05-31 | 02:19
لويس هاميلتون يكشف عن طلب مفاجئ يقدمه له معجبون

يعتبر هاميلتون أشهر السائقين على الإطلاق في عالم الفورمولا وان

يعتبر لويس هاميلتون من بين أشهر السائقين على الإطلاق في عالم الفورمولا وان، فالسائق الذي قضى فترة طويلة مع مرسيدس هو شخصية عامة رفيعة المستوى، تتمتع بجاذبية كبيرة بفضل نشاطه ومشاركته في الموضة والفنون.
وكل هذا يعني أنّ هاميلتون هو الخيار المثالي للظهور في برنامج "Hot Ones" الحواري على يوتيوب، الذي يقدّمه شون إيفانز، حيث يجيب الضيوف على الأسئلة الملحة، بينما يتناولون أجنحة الدجاج الخالية من العظام والمغطاة بالصلصات الحارة. 
ظهر هاميلتون في البرنامج، وأجاب عن الكثير من الأسئلة، وكشف العديد من الأمور، بما في ذلك مزيد من التأكيد على أن مآثره في السباقات لا تزال تلهم عامّة الناس.
وكشف هاميلتون في البرنامج، أنه في بعض الأحيان، عندما يتوقف عند إشارة مرور بعيدة عن أي حلبة، فهو قد يسمح ببعض التصرفات، مثل دعوته للتحدي في سباق مرتجل على الطريق، وهي فرصة قال إنه كان أكثر استعداداً لاغتنامها عندما كان شاباً.
ومن المقرر أن ينضم هاميلتون إلى فيراري في العام 2025، في واحدة من أكثر انتقالات السائقين إثارة للصدمة في تاريخ السباقات، ما يمنحه المزيد من الفرص لتوسيع أرقامه القياسية العديدة في الفورمولا وان، وتلقي المزيد من طلبات المشجعين لسباقات الشوارع.
 
لويس هاميلتون يكشف عن طلب مفاجئ يقدمه له معجبون

رياضة

رياضات ميكانيكية

لويس هاميلتون

الفورمولا وان

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