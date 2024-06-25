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فيديو - والد فيرستابن ينجو من حادث في سباق رالي

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فيديو - والد فيرستابن ينجو من حادث في سباق رالي
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رياضات ميكانيكية

2024-06-25 | 02:42
فيديو - والد فيرستابن ينجو من حادث في سباق رالي

لم يكن جوس فيرستابن سعيدا في عطلة نهاية الأسبوع

لم يكن جوس فيرستابن سعيدا في عطلة نهاية الأسبوع مثل عطلة ابنه ماكس فيرستابن، الفائز بسباق الجائزة الكبرى الإسباني للفورمولا وان، ومتصدر بطولة العالم بفارق 69 نقطة على لاندو نوريس، سائق ماكلارين.
فقد حاول "بابا فيرستابن" محاكاة كارلوس ساينز في عالم الرالي، فتنافس في رالي إيبرس، الذي يمثل الجولة السادسة من بطولة بلجيكا للراليات، دون أن تسعفه خبرته السابقة في الحدث المذكور.
ففي اليوم الأخير من الرالي، فقد الهولندي السيطرة على سيارته سكودا فابيا RS Rally 2 في منطقة غابات في كيميلبرغ، وكان التأثير قويا بما يكفي لتمزيق إحدى العجلات الأمامية، وتدمير فرص جوس والبلجيكي رينو جامول في السباق.
 

 
 
فيديو - والد فيرستابن ينجو من حادث في سباق رالي

رياضة

رياضات ميكانيكية

جوس فيرستابن

ماكس فيرستابن

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