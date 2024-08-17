نجاة الدرّاجة فايفر جورجي .. كسر في الرقبة واليد

تعرضت الى كسر في الرقبة واليد

نجت البريطانية فايفر جورجي، نجمة فريق "دي. إس. إم فيرمينيش بوست" من الموت، وتعرضت الى كسر في الرقبة واليد، إثر تصادم خلال المرحلة الخامسة من سباق فرنسا للدراجات للسيدات.

وكانت جورجي، البالغة من العمر 23 عاماً، تقود دراجتها بسرعة عالية قبل نحو ست كيلومترات من خط النهاية، حين حصل حادث التصادم.

وقال مدربها الهولندي ألبرت تيمر "نشعر بحزن شديد لخسارة جهود فايفر بسبب الحادث المروع الذي وقع فأهميتها لا تقتصر فقط على السباق بصفتها قائدة الفريق على الطريق، بل لكونها تضيف الكثير إلى المجموعة خارج المنافسة".







