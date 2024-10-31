فيديو - مشاهد مذهلة من فالنسيا .. دانا يُدمّر كل شيء !!

تسبب "دانا" في إحداث دمار في شرق إسبانيا، وكانت مدينة فالنسيا من أكثر المناطق تضرراً من وحشية العاصفة، حيث تسببت الفيضانات بأضرار ضخمة في عدد لا يحصى من المناطق، وجعلت بعضها غير صالحة للسير، وكانت حلبة ريكاردو تورمو إحداها.فقد ألحقت الرياح والأمطار أضراراً كبيرة بالحلبة سواء في داخلها أو حولها، وتحديداً في البنية التحتية ومنطقة وقوف السيارات.وقد أصدرت حلبة ريكاردو تورمو بياناً شرح ما حدث "أكثر من 200 ليتر في المتر المربع في أقل من اثنتي عشرة ساعة، وقبل كل شيء تدفق المياه والطين وعناصر أخرى من وادي سيتشيرا ووادي بويو المجاور للحلبة، ما تسبب بأضرار في مواقف السيارات والمدخل الرئيسي".هذا الوضع يعرّض الفعاليات التي كان من المقرر أن تقام في حلبة تشيستي في المستقبل القريب للخطر، ومن بينها اختبارات ما قبل الموسم الأولى للفورمولا إي التي كانت مقررة من 4 إلى 7 تشرين الثاني - نوفمبر، والأهم الجولة الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية من 15 إلى 17 منه.