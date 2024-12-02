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مؤامرة ابتزاز لعائلة كل شوماخر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني

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مؤامرة ابتزاز لعائلة كل شوماخر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني
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رياضات ميكانيكية

2024-12-02 | 05:36
مؤامرة ابتزاز لعائلة كل شوماخر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني

تفاصيل مثيرة للاشمئزاز عن خطّة يُزعم أنّ مساعد شوماخر السابق قد دبرها

يُزعم أنّ عائلة أسطورة الفورمولا وان، الالماني مايكل شوماخر، قد استُهدفت بمؤامرة ابتزاز بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني.
وبرزت تفاصيل مثيرة للاشمئزاز عن خطّة يُزعم أنّ مساعد شوماخر السابق قد دبرها، حيث قيل أنّ عائلته هُدّدت بدفع الملايين أو نشر صور شخصية لنجم الرياضة على شبكة "الإنترنت المظلم".
وتم إخفاء بطل العالم البالغ من العمر 55 عاماً عن أنظار الرأي العام، بعد تعرّضه لحادث تزلج في العام 2013 تركه بحاجة إلى رعاية على مدار 24 ساعة.
وكان أحد الرجال القلائل الذين وثقت بهم كورينا زوجة النجم، هو حارسه الشخصي ماركوس فريتشه الذي تمّ تعيينه قبل 18 شهراً من حادث التزلج، وكان لدى هذا المساعد اطلاع كبير على الإجراءات الطبّيّة لسائق السباقات، ولم يكن لدى العائلة أي سبب للتشكيك في ولائه.
ولكن، عندما أخبرت العائلة فريتشه أنّه سيتمّ الاستغناء عن خدماته، يُزعم أنه شعر بالمرارة، وقرر التخطيط لمؤامرة ابتزاز تجعله ثرياً، وتحديداً بمبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.
وكشف المدّعون العامّون في ألمانيا، أنّ فريتشه استعان بصديق قديم يدعى يلماز توزتوركان وابنه الخبير في تكنولوجيا المعلومات لابتزاز المبلغ من العائلة التي وظفته، وقيل أنّ المؤامرة تتمحور حول أكثر من الف صورة وملاحظات طبّيّة شخصية ونحو 200 مقطع فيديو، محفوظة على أربع وحدات تخزين USB وقرصين صلبين.
وسيتم الاستماع إلى تفاصيل كيفية تنفيذ فريتشه وزميله توزتوركان وابنه دانيال لينز، للمؤامرة المزعومة الشهر المقبل عندما تبدأ محاكمتهم في فوبرتال بألمانيا.
وفي شهر أيلول - سبتمبر الماضي، أعلن المدعي العام في فوبرتال، فولف تيلمان باومرت، عن اكتمال التحقيق، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اعتقال الرجلين عقب عمليّة مشتركة بين الشرطة السويسريّة والألمانية. وما زال توزتوركان محتجزاً، بينما خرج ابنه وفريتشه بكفالة، وستقرّر القاضية في الجلسة ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمضي قدماً في القضية، حيث طلب المدّعون العامون السجن لأربع سنوات على الأقل، ولكن الادانة قد توجب عقوبة أطول.



مؤامرة ابتزاز لعائلة كل شوماخر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني

رياضة

رياضات ميكانيكية

الفورمولا وان

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