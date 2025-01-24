أسطورة الفورمولا وان مايكل شوماخر الغائب .. يتوقع حفيداً

من المتوقع أن يصبح أسطورة الفورمولا وان مايكل شوماخر جدّاً

من المتوقع أن يصبح أسطورة الفورمولا وان مايكل شوماخر جدّاً، بعد أن أعلنت ابنته جينا أنها حامل، اثر بضعة أشهر فقط من حفل زفافها.

وقيل أن أسطورة الفورمولا واحد لأول مرة منذ 11 عاما، عندما تزوجت جينا من إيان بيثكي في أيلول - سبتمبر.

قلة قليلة من الناس رأوا شوماخر منذ تعرضه لإصابة في الدماغ غيرت حياته خلال حادث تزلج في عام 2013، دون أن يتم الكشف عن تفاصيله الكاملة.

وفيما يُعرف بأن ثلاثة فقط من أفراد الأسرة المقربين وفريق من المسعفين يمكنهم الوصول إلى الرجل البالغ من العمر 55 عاما، نفى صديقه وزميله السابق جوني هربرت التقارير التي افادت بأن شوماخر كان في حفل الزفاف في إسبانيا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العائلة حاليا في منتصف محاكمة ابتزاز، بعد أن هدد ماركوس فريتش، الحارس الشخصي السابق لأسطورة فيراري، بتسريب صور شوماخر مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر شوماخر أحد أعظم سائقي رياضة السيارات على الإطلاق، وقد فاز بسبع بطولات لسائقي الفورمولا وان، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع السير لويس هاميلتون.





