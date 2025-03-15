فيديو - هاميلتون يُنتج فيلم "F1" وينتقد مشاهده غير المنطقية

تحدث لويس هاميلتون، عن بعض المشاهد ضمن الفيلم الجديد، الذي يحمل اسم "F1"، ويُنتجه بالشراكة مع الممثل الشهير براد بيت، حيث يلعب الأخير شخصية سائق سابق يحاول العودة إلى أيام مجده في الفورمولا وان.

واعتبر هاميلتون أن بعض المشاهد بدت له "غير منطقية"، وقال لمجلة Esquire"هذا هراء وغير منطقي .. خصوصاً في المشاهد المتعلقة بسيناريوهات التسابق، بعض الأمور التقنية التي يتحدث عنها المهندسون، المواقف خلال السباقات، المشاهد بين التجاوزات، وقفات الصيانة والجوانب الاستراتيجية".

وتابع بطل العالم سبع مرات "قد يكون ذلك مشهدا لحادثة على سبيل المثال، فتجد أن السيارة ترتطم بالحواجز، تنقلب وتسقط على الإطارات، ومن ثم تواصل في طريقها، الا ان مثل هذه الأمور لا تحدث واقعيا في الفورمولا وان".

وتابع هاميلتون "إرين (كاتب السيناريو) قام بالكثير من البحث وشاهد العديد من السباقات، وجلسنا سويا وتحدثنا عن السباقات وطبيعتها، ثم جلسنا مجدداً بعدما كتب السيناريو، وأخبرته بالأمور التي لا تبدو منطقية، وحاولنا إصلاحها لأنها لم تكن تعكس الفورمولا وان بشكل جيد".

وانتشر مقطع دعائي مدته دقيقتين للفيلم المرتقب والمقرر عرضه من قبل "وارنر براذرز بيكتشرز" بدءاً من 25 تموز - يونيو المقبل.

Espectacular el Tráiler de la película de F1 protagonizada por Brad Pitt y producida por el múltiple campeón de Fórmula Uno, Lewis Hamilton pic.twitter.com/bkWlGu5rD0