الأسطوري مايكل شوماخر جدّاً للطفلة ميلي

كشفت جينا شوماخر عن ولادة الطفلة الصغيرة

أصبح سائق الفورمولا وان الأسطوري مايكل شوماخر جدّاً بعد ولادة طفل ابنته الأول، حيث كشفت جينا شوماخر عن ولادة الطفلة الصغيرة.

وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، رحبت جينا بالطفلة ميلي، وكتبت "مرحبا بك في العالم يا ميلي .. ولدت في 29 آذار - مارس، قلوبنا ممتلئة أكثر من أي وقت مضى، ونحن محظوظون للغاية لوجودك في حياتنا (#welcomeMillie)".

بطبيعة الحال، غمر قسم تعليقات جينا برسائل التهنئة والتمنيات الطيبة، ومن بينها رسالة من فريق مرسيدس ووالدة النجم ماكس فيرستابن.

وكشفت جينا، 28 عاما، أنها حامل بعد فترة وجيزة من قرانها مع شريكها إيان بيثكي في فيلا في مايوركا العام الماضي، وسرت تكهنات في ذلك الوقت بأن والدها بطل الفورمولا وان سبع مرات، حضر حفل الزفاف، لكن لم يكن هناك دليل.

ولم يظهر شوماخر، 55 عاماً، علنا منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، بعد حادث تزلج في كانون الاول - ديسمبر 2013 في جبال الألب الفرنسية، حيث دخل في غيبوبة لمدة 250 يوماً، ويعتقد أنه احتاج إلى رعاية على مدار الساعة منذ ذلك الحين، بفضل زوجته كورينا.



