الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

1338 يوما على اختفاء يوليا بوغاچار فأين الحقيقة؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
1338 يوما على اختفاء يوليا بوغاچار فأين الحقيقة؟
A-
A+

رياضات ميكانيكية

2025-07-07 | 04:11
1338 يوما على اختفاء يوليا بوغاچار فأين الحقيقة؟

مرّ حتى اليوم 1338 يوما على اختفاء يوليا بوغاچار

مرّ حتى اليوم 1338 يوما على اختفاء يوليا بوغاچار، ابنة عم نجم سباقات الدراجات العالمي تادي بوغاچار، إلى جانب والدتها ميليسا سمريكار، في قضية هزّت الرأي العام الرياضي والعام في سلوفينيا وأوروبا، لا سيما بعد مناشدة تادي العلنية للعثور عليهما.
الآن، يشهد الملف تطورا حاسما بعد أن أُدرج اسم ميليسا سمريكار في قائمة الأشخاص الأكثر طلبا في الاتحاد الأوروبي (eumostwanted.eu)، بتهمة اختطاف طفلتها.
ففي تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، قال الأب بيتر بوغاچار "أخيرا، اعترفت السلطات بأن ميليسا مسؤولة عن الاختطاف، يوليا ليست مفقودة، بل تم اختطافها من قبل والدتها، الطفلة تُجبر الآن على العيش بعيدا عن منزلها، دون تعليم، دون رعاية صحية، وقد تُدمَّر حياتها بالكامل إن لم نجدها قريبا".
ويعود آخر ظهور للفتاة الى 3 تشرين الثاني - نوفمبر 2021، ففي ذلك اليوم، غادرت ميليسا وابنتها سلوفينيا برفقة أنكا ولوكا أوله، وهما زوجان يُعتقد أنهما ساعدا في عملية الهروب إلى إسبانيا، وتم رصد حجوزات فندقية باسم أنكا في منطقتي أراغون وأستورياس.
ويُعتقد أن الأربعة ما زالوا داخل إسبانيا، وربما في جزر الكناري، لكن دون أي أدلة ملموسة، فيما قام الأب بإنشاء موقع findjulija.com  حيث يتم نشر صور محدثة لجميع الأطراف المعنية، على أمل أن يتعرّف عليهم أحد السكان أو السياح.
وتكمن خلفية القضية فيما وصفه الأب بأنه تورط ميليسا في طائفة تقودها لانا برانير، وهي شخصية سلوفينية مثيرة للجدل، يزعم شهود أنها أقنعت عشرات العائلات بقطع روابطهم بالمجتمع واتباع أسلوب حياة مناهض للتعليم والطب.
ويعتقد بيتر أن هذه المجموعة قد استقرت في جزيرة ساو ميغيل ضمن جزر الأزور البرتغالية، حيث يعيش أتباعها في عزلة تامة عن المجتمع، في ظروف بدائية وتحت أفكار متطرفة.


مقالات ذات صلة

ليلى عبد اللطيف تتوقع اختفاء احد الرؤساء خلال الفترة القادمة!!
2025-04-11

ليلى عبد اللطيف تتوقع اختفاء احد الرؤساء خلال الفترة القادمة!!

الداخلية تمنع المضافات العاشورائية؟ إليكم الحقيقة
2025-07-04

الداخلية تمنع المضافات العاشورائية؟ إليكم الحقيقة

الحقيقة الكاملة لحريق شاحنة الـ"أمازون" في واشنطن!
2025-06-29

الحقيقة الكاملة لحريق شاحنة الـ"أمازون" في واشنطن!

بلبلة وإلغاء رحلات في مطار بيروت.. إليكم الحقيقة!
2025-06-26

بلبلة وإلغاء رحلات في مطار بيروت.. إليكم الحقيقة!

1338 يوما على اختفاء يوليا بوغاچار فأين الحقيقة؟

رياضة

رياضات ميكانيكية

يوليا بوغاچار

تادي بوغاچار

ميليسا سمريكار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل بطل الدراجات الإسباني على حلبة ماني كور

اقرأ ايضا في رياضات ميكانيكية

مقتل بطل الدراجات الإسباني على حلبة ماني كور
2025-07-04

مقتل بطل الدراجات الإسباني على حلبة ماني كور

حادث مأساوي على حلبة نيفر ماني كور الفرنسية

2025-07-04

مقتل بطل الدراجات الإسباني على حلبة ماني كور

حادث مأساوي على حلبة نيفر ماني كور الفرنسية

فيديو - حوادث "بالجملة" في تجارب جائزة هولندا الكبرى
2025-06-28

فيديو - حوادث "بالجملة" في تجارب جائزة هولندا الكبرى

شهدت تجارب جائزة هولندا الكبرى في حلبة آسن يوماً مليئاً بالحوادث

2025-06-28

فيديو - حوادث "بالجملة" في تجارب جائزة هولندا الكبرى

شهدت تجارب جائزة هولندا الكبرى في حلبة آسن يوماً مليئاً بالحوادث

مقتل درّاج خلال السباق .. وصديقته تعلن انها حامل
2025-04-30

مقتل درّاج خلال السباق .. وصديقته تعلن انها حامل

مأساة في عالم الموتوكروس في أستراليا

2025-04-30

مقتل درّاج خلال السباق .. وصديقته تعلن انها حامل

مأساة في عالم الموتوكروس في أستراليا

اخترنا لك
مقتل بطل الدراجات الإسباني على حلبة ماني كور
2025-07-04
فيديو - حوادث "بالجملة" في تجارب جائزة هولندا الكبرى
2025-06-28
مقتل درّاج خلال السباق .. وصديقته تعلن انها حامل
2025-04-30
الأسطوري مايكل شوماخر جدّاً للطفلة ميلي
2025-04-06

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025