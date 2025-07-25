رياضات السرعة تتذكر نجميها الراحلين بطريقة مبتكرة

نظّمها السائق الفرنسي غاسلي، تخليدا لذكرى زميليه الراحلين

شارك عدد من سائقي وأفراد فرق الفورمولا وان والفورمولا 2 والفورمولا 3، مساء الخميس، في فعالية "Run For Anthoine" التي نظّمها السائق الفرنسي غاسلي، تخليدا لذكرى زميليه الراحلين هوبير وديلانو فانت هوف.

وانطلقت الركضة الجماعية من خط الانطلاق الرئيسي في حلبة سبا-فرانكورشان في ، وتوقفت عند منعطف Eau Rouge حيث توفي هوبير في حادث مأساوي خلال سباق الفورمولا 2 عام 2019، قبل أن يواصل المشاركون المسير إلى خط Kemmel Straight الذي شهد وفاة فانت هوف عام 2023 في سباق للفورمولا الإقليمية الأوروبية.

وقال غاسلي، الذي كان صديقا مقربا من هوبير، إنّ هذا بات تقليدا سنويا يعكس روح التضامن في مجتمع رياضة المحركات، ويؤكد أن ذكراهما باقية في أذهان الجميع.

تأتي هذه الفعالية على هامش جائزة بلجيكا الكبرى، التي تُقام نهاية هذا الأسبوع على حلبة سبا، وتُعد من أبرز محطات للفورمولا وان.







