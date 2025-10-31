نجاح لافت لكأس لبنان للطريق في الدرّاجات الهوائية

نظّم اللبناني للدراجات الهوائية سباق كأس للطريق 2025

يوم الأحد الفائت، نظّم اللبناني للدراجات الهوائية سباق كأس للطريق 2025، بمشاركة أكثر من خمسين لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات (Women Elite، Juniors، Men Elite & Masters) يمثلون الأندية الاتحادية وفريقَي وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى مشاركين من والأردن.

أُعطيت إشارة الانطلاق عند الساعة الثامنة صباحاً من أمام معرض رشيد كرامي الدولي في ، حيث سلك المتسابقون الأوتوستراد الساحلي باتجاه شكا والبترون وصولاً إلى جبيل، ومنها صعوداً إلى عنّايا حيث كانت نقطة الوصول بالقرب من حاجز الجيش اللبناني.



في فئة الماسترز، تألّق لاعب النادي اللبناني للدراجات الهوائية (LCC) علي عطوي محققاً المركز الأول في فئته بعد أداء قوي وثابت، متقدماً على بسام ضناوي الذي حلّ ثانياً، وهاكوب كشيشيان (هومنتمن إنطلياس) في المركز الثالث.

كما أنهى حسين لزيق (LCC) السباق في المركز الثامن ضمن نفس الفئة، مؤكداً حضور النادي القوي في سباقات الهواة والمحترفين على حدّ سواء. في فئة الماسترز، تألّق لاعب النادي اللبناني للدراجات الهوائية (LCC) علي عطوي محققاً المركز الأول في فئته بعد أداء قوي وثابت، متقدماً على بسام ضناوي الذي حلّ ثانياً، وهاكوب كشيشيان (هومنتمن إنطلياس) في المركز الثالث.كما أنهى حسين لزيق (LCC) السباق في المركز الثامن ضمن نفس الفئة، مؤكداً حضور النادي القوي في سباقات الهواة والمحترفين على حدّ سواء.



طوني الحاج بطلًا لفئة النخبة

في فئة النخبة (Men Elite)، تمكّن طوني الحاج من نادي للدراجات من حسم اللقب بعد منافسة حامية عند صعود المتسابقين من جبيل نحو عنّايا، متقدماً الأسمر (المزار الرياضي كفرذبيان) في المركز الثاني، وجورج اسكندر (فريق قوى الأمن الداخلي) في المركز الثالث.

وشهدت هذه الفئة مشاركة من أبرز الأندية ، من بينها النادي اللبناني للدراجات الهوائية (LCC) الذي مثّله عياش محققاً أداءً مميزاً أنهى به السباق ضمن المراكز العشرة الأولى، إضافة إلى مشاركة حيدر الصباح وحسين حرب اللذين أتما السباق رغم صعوبة المسار.

في فئة الإناث، التي كانت مسافتها أقصر بنحو 7 كلم من سباقات الفئات الأخرى، تألقت رامونا خليفة لاعبة النادي اللبناني للدراجات الهوائية (LCC) محرزة المركز الثاني بعد منافسة قوية، خلف تمارا الزين (هومنتمن برج حمود) التي نالت المركز الأول، فيما جاءت إلسي الأسمر (المزار الرياضي كفرذبيان) ثالثة وإليز الراعي (نادي عاليه) رابعة. طوني الحاج بطلًا لفئة النخبةفي فئة النخبة (Men Elite)، تمكّن طوني الحاج من نادي للدراجات من حسم اللقب بعد منافسة حامية عند صعود المتسابقين من جبيل نحو عنّايا، متقدماً الأسمر (المزار الرياضي كفرذبيان) في المركز الثاني، وجورج اسكندر (فريق قوى الأمن الداخلي) في المركز الثالث.وشهدت هذه الفئة مشاركة من أبرز الأندية ، من بينها النادي اللبناني للدراجات الهوائية (LCC) الذي مثّله عياش محققاً أداءً مميزاً أنهى به السباق ضمن المراكز العشرة الأولى، إضافة إلى مشاركة حيدر الصباح وحسين حرب اللذين أتما السباق رغم صعوبة المسار.في فئة الإناث، التي كانت مسافتها أقصر بنحو 7 كلم من سباقات الفئات الأخرى، تألقت رامونا خليفة لاعبة النادي اللبناني للدراجات الهوائية (LCC) محرزة المركز الثاني بعد منافسة قوية، خلف تمارا الزين (هومنتمن برج حمود) التي نالت المركز الأول، فيما جاءت إلسي الأسمر (المزار الرياضي كفرذبيان) ثالثة وإليز الراعي (نادي عاليه) رابعة.



فئة

تمكن من إنهاء السباق كل من لاعب نادي هومنتمن انطلياس فاكو مزاكيان الذي حلّ أولاً، ولاعب نادي المزار الرياضي كفرذبيان مشموشي الذي حلّ في المركز الثاني.

في الختام، توجّه الاتحاد اللبناني للدراجات بالشكر إلى والجيش اللبناني لتأمينهما مسار السباق بالكامل، وإلى بلدية جبيل وعناصر شرطتها على تنظيم السير، إضافةً إلى الصليب الأحمر اللبناني الذي رافق المشاركين طوال المسافة.

واختُتم الرياضي بتوزيع الكؤوس على الفائزات والفائزين، في أجواء من الفخر والروح الرياضية العالية. فئةتمكن من إنهاء السباق كل من لاعب نادي هومنتمن انطلياس فاكو مزاكيان الذي حلّ أولاً، ولاعب نادي المزار الرياضي كفرذبيان مشموشي الذي حلّ في المركز الثاني.في الختام، توجّه الاتحاد اللبناني للدراجات بالشكر إلى والجيش اللبناني لتأمينهما مسار السباق بالكامل، وإلى بلدية جبيل وعناصر شرطتها على تنظيم السير، إضافةً إلى الصليب الأحمر اللبناني الذي رافق المشاركين طوال المسافة.واختُتم الرياضي بتوزيع الكؤوس على الفائزات والفائزين، في أجواء من الفخر والروح الرياضية العالية.









