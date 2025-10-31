الأخبار
نجاح لافت لكأس لبنان للطريق في الدرّاجات الهوائية

نجاح لافت لكأس لبنان للطريق في الدرّاجات الهوائية
رياضات ميكانيكية

2025-10-31 | 01:49
نجاح لافت لكأس لبنان للطريق في الدرّاجات الهوائية

نظّم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق كأس لبنان للطريق 2025

يوم الأحد الفائت، نظّم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق كأس لبنان للطريق 2025، بمشاركة أكثر من خمسين لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات (Women Elite، Juniors، Men Elite & Masters) يمثلون الأندية الاتحادية وفريقَي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى مشاركين من سوريا والأردن.
أُعطيت إشارة الانطلاق عند الساعة الثامنة صباحاً من أمام معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، حيث سلك المتسابقون الأوتوستراد الساحلي باتجاه شكا والبترون وصولاً إلى جبيل، ومنها صعوداً إلى عنّايا حيث كانت نقطة الوصول بالقرب من حاجز الجيش اللبناني.
 

في فئة الماسترز، تألّق لاعب النادي اللبناني للدراجات الهوائية (LCC) علي عطوي محققاً المركز الأول في فئته بعد أداء قوي وثابت، متقدماً على بسام ضناوي الذي حلّ ثانياً، وهاكوب كشيشيان (هومنتمن إنطلياس) في المركز الثالث.
كما أنهى حسين لزيق (LCC) السباق في المركز الثامن ضمن نفس الفئة، مؤكداً حضور النادي القوي في سباقات الهواة والمحترفين على حدّ سواء.
 

طوني الحاج بطلًا لفئة النخبة
في فئة النخبة (Men Elite)، تمكّن طوني الحاج من نادي عاليه للدراجات من حسم اللقب بعد منافسة حامية عند صعود المتسابقين من جبيل نحو عنّايا، متقدماً على خليل الأسمر (المزار الرياضي كفرذبيان) في المركز الثاني، وجورج اسكندر (فريق قوى الأمن الداخلي) في المركز الثالث.
وشهدت هذه الفئة مشاركة واسعة من أبرز الأندية اللبنانية، من بينها النادي اللبناني للدراجات الهوائية (LCC) الذي مثّله محمد عياش محققاً أداءً مميزاً أنهى به السباق ضمن المراكز العشرة الأولى، إضافة إلى مشاركة حيدر الصباح وحسين حرب اللذين أتما السباق رغم صعوبة المسار.
في فئة الإناث، التي كانت مسافتها أقصر بنحو 7 كلم من سباقات الفئات الأخرى، تألقت رامونا خليفة لاعبة النادي اللبناني للدراجات الهوائية (LCC) محرزة المركز الثاني بعد منافسة قوية، خلف تمارا الزين (هومنتمن برج حمود) التي نالت المركز الأول، فيما جاءت إلسي الأسمر (المزار الرياضي كفرذبيان) ثالثة وإليز الراعي (نادي عاليه) رابعة.
 

فئة الشباب
تمكن من إنهاء السباق كل من لاعب نادي هومنتمن انطلياس فاكو مزاكيان الذي حلّ أولاً، ولاعب نادي المزار الرياضي كفرذبيان أحمد مشموشي الذي حلّ في المركز الثاني.
في الختام، توجّه الاتحاد اللبناني للدراجات بالشكر إلى قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني لتأمينهما مسار السباق بالكامل، وإلى بلدية جبيل وعناصر شرطتها على تنظيم السير، إضافةً إلى الصليب الأحمر اللبناني الذي رافق المشاركين طوال المسافة.
واختُتم اليوم الرياضي بتوزيع الكؤوس على الفائزات والفائزين، في أجواء من الفخر والروح الرياضية العالية.
 




نجاح لافت لكأس لبنان للطريق في الدرّاجات الهوائية

رياضة

رياضات ميكانيكية

الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية

الجيش اللبناني

قوى الأمن الداخلي

LCC

