قوانين جديدة لألوان سيارات الفورمولا وان

لوائح تتعلّق بتصميم ألوان السيارات

صادقت "لجنة الفورمولا وان" التابعة للاتحاد على لوائح تتعلّق بتصميم ألوان السيارات اعتبارا من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى زيادة تميّز شكل كل سيارة بصريّا أمام الجماهير، والحدّ من ظاهرة ترك مساحات كبيرة من مكشوفة بلون الكربون من أجل تقليل الوزن.

اللائحة الجديدة تفرض ألا تقلّ نسبة المساحة المطلية أو المكسوّة بملصقات عن 55% من جسم السيارة عند النظر إليها من الجانبين أو من الأعلى، ما يجبر الفرق على استخدام ألوان وتصاميم أكثر وضوحا.

كما وافقت اللجنة على منح السائقين مرونة أكبر في تغيير أرقامهم خلال مسيرتهم، بدل الالتزام برقم واحد طوال فترة مشاركتهم في البطولة، وهو تعديل يأتي استجابة لاعتراضات سابقة على صعوبة الحصول على بعض الأرقام المفضّلة.

وفي موازاة ذلك، ناقشت اللجنة مقترحا بفرض توقفين إلزاميين في كلّ سباق، من دون التوصّل إلى اتفاق نهائي، مع نقل الملف إلى العام المقبل لاستكمال المشاورات حول الشكل الأمثل لقواعد السباقات في حقبة 2026 التقنية الجديدة.





