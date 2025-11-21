ماسا يقود الفيا الى المحكمة في قضية عمرها 17 سنة

حصل السائق البرازيلي فيليبي ماسا على قرار من محكمة

في خطوة قانونية كبرى، حصل السائق البرازيلي فيليبي ماسا على قرار من محكمة يتيح للمضي قدماً في قضية رفعها ضد لرياضة السيارات (FIA) ومجموعة الفورمولا وان (Formula One Group) والقائد التاريخي لهذه الرياضة بيرني إيكلستون.

وجاء القرار على خلفية الاتهام بالتورُّط في مؤامرة تقضي بعدم التحقيق الفوري في فعالية التصادم المتعمد الذي نفّذه نيلسون بيكيه في العام 2008 أثناء جائزة سنغافورة الكبرى، لصالح زميله فيرناندو ألونسو، وهو ما يحمل اصطلاحاً اسم "فضيحة كراش غيت".

واعتمدت الدعوى على تصريحات إيكلستون في العام 2023، التي ألمح فيها إلى أنّه وُجِد "ما يكفي من المعلومات" في 2008 للتحقيق في الحادث، لكنهم فضّلوا عدم الإقدام على ذلك حفاظاً على صورة الرياضة.

وانتظر ماسا حتى سنة 2023، ما أعطاه ما يُسمّى "إمكانية حقيقية للنجاح" في ملاحقته القضائية، حسب هيئة المحكمة.

ورغم أن النتائج الرسمية لموسم 2008 في الفورمولا وان لا يمكن تغييرها، إذ أن هاميلتون توّج باللقب بفرق نقطة واحدة على ماسا، فإن قرار المحكمة بـ"السير للقضية إلى محاكمة كاملة" يمثل انتصاراً أولياً للبرازيلي، الذي يطالب بتعويض كبير جراء خسارته المفترضة للبطولة.







