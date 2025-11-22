فيديو - فوضى عارمة في تجارب جائزة لاس فيغاس

شهدت تجارب جائزة الكبرى للفورمولا وان ليلة عصيبة، بعدما أُوقِفت الحصص أكثر من مرة بسبب خلل في أغطية المسارات والعناصر المعدنية في أرضية الحلبة، ما أثار مخاوف جدّية حول السلامة في واحد من أكثر سباقات الموسم جذباً للجماهير.تقارير صحفية أشارت إلى أنّ التجارب توقفت مرتين على الأقل، بسبب غطاء مسار مفكوك أو أجزاء غير ثابتة في السطح، الأمر الذي استدعى تدخّلًا مكثّفًا من فرق الصيانة لإعادة تثبيت الأغطية وفحص المسار بالكامل قبل استئناف الجولة.ورغم الفوضى والتأخير، نجح في إنهاء على قمة الترتيب في التجارب، ليؤكد استمرار تفوّق مكلارين في نهاية موسم مزدحم. المشهد ذكّر المتابعين بحوادث مشابهة شهدتها حلبات أخرى عندما تسبّبت أغطية المصارف أو فتحات الخدمة بأضرار في السيارات وتوقّف السباقات.ومع أنّ المنّظمين أكّدوا السيطرة على المشكلة قبل التأهيل والسباق، إلّا أنّ ما حدث يعمّق الجدل حول كثرة سباقات الشوارع في رزنامة الفورمولا وان، والتحدّيات اللوجستيّة والأمنيّة التي تصاحب تحويل مدينة حيّة مثل لاس إلى حلبة سباق لعدّة أيام.