ريد بُل تحسم فريقها للعام 2026

حسم فريق ريد بُل أحد أكثر ملفات الفورمولا وان انتظارا

حسم فريق ريد بُل أحد أكثر ملفات الفورمولا وان انتظارا، بإعلانه رسميا اعتماد الفرنسي الشاب إسحاق شريكا للهولندي فيرستابن في العام 2026، الذي سيشهد دخول اللوائح التقنية الجديدة حيّز التنفيذ.

وجاء قرار الترقية بعد موسم أول لافت للسائق مع فريق "راسينغ بولز" الرديف، ما جعله الخيار المفضّل لخلافة الياباني يوكي تسونودا في المقعد الثاني داخل الفريق البطل.

حجار، الفرنسي - البالغ من العمر 21 عاما، خطف الأنظار خلال 2025 بفضل سرعته وثباته، وتوّج موسمه الأول بمنصة تتويج مهمة في سباق ، في أول صعود لـ"راسينغ بولز" إلى البوديوم منذ 4 أعوام، ليقدّم نفسه بجدّية كوجه جديد على تحمل ضغط مجاورة فيرستابن، في فريق اعتاد تدوير زملاء النجم دون أن ينجح أحد في مقارعته طويلًا.

وفي الفريق الشقيق "راسينغ بولز"، سيواصل النيوزيلندي ليام لوسون مشواره إلى جانب الصاعد الجديد أرفيد ليندبلاد، القادم من الفورمولا 2 ليكون السائق المبتدئ الوحيد على شبكة 2026، ما يرسّخ رهان المنظومة بأكملها على جيلٍ شابّ مدعوم ببرنامج "ريد بُل ".

أما تسونودا فيغادر التشكيلة الأساسية، مع بقائه داخل عائلة ريد بُل كسائق احتياطي مع إمكانية المشاركة في بعض السباقات، في وقت تترقّب فيه البطولة كلّها تأثير هذه التركيبة الجديدة على القوى في حقبة القوانين المقبلة.









