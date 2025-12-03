ريد بُل تحسم فريقها للعام 2026

حسم فريق ريد بُل أحد أكثر ملفات الفورمولا وان انتظارا، بإعلانه رسميا اعتماد الفرنسي الشاب إسحاق حجار
شريكا للهولندي ماكس
فيرستابن في العام 2026، الذي سيشهد دخول اللوائح التقنية الجديدة حيّز التنفيذ.
وجاء قرار الترقية بعد موسم أول لافت للسائق مع فريق "راسينغ بولز" الرديف، ما جعله الخيار المفضّل لخلافة الياباني يوكي تسونودا في المقعد الثاني داخل الفريق البطل.
حجار، الفرنسي - الجزائري
البالغ من العمر 21 عاما، خطف الأنظار خلال 2025 بفضل سرعته وثباته، وتوّج موسمه الأول بمنصة تتويج مهمة في سباق هولندا
، في أول صعود لـ"راسينغ بولز" إلى البوديوم منذ 4 أعوام، ليقدّم نفسه بجدّية كوجه جديد قادر
على تحمل ضغط مجاورة فيرستابن، في فريق اعتاد تدوير زملاء النجم الهولندي
دون أن ينجح أحد في مقارعته طويلًا.
وفي الفريق الشقيق "راسينغ بولز"، سيواصل النيوزيلندي ليام لوسون مشواره إلى جانب الصاعد الجديد أرفيد ليندبلاد، القادم من الفورمولا 2 ليكون السائق المبتدئ الوحيد على شبكة 2026، ما يرسّخ رهان المنظومة بأكملها على جيلٍ شابّ مدعوم ببرنامج "ريد بُل جونيور
".
أما تسونودا فيغادر التشكيلة الأساسية، مع بقائه داخل عائلة ريد بُل كسائق احتياطي مع إمكانية المشاركة في بعض السباقات، في وقت تترقّب فيه البطولة كلّها تأثير هذه التركيبة الجديدة على موازين
القوى في حقبة القوانين المقبلة.