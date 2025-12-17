البرتغال تعود إلى خارطة سباقات الفورمولا

توقيع اتفاق لاستضافة جائزة البرتغال الكبرى

أعلنت إدارة بطولة لسباقات السيارات "فورمولا وان" توقيع اتفاق لاستضافة جائزة البرتغال الكبرى على حلبة بورتيماو (حلبة ألجارفي) في عامي 2027 و2028، في صفقة تمتد لعامين، وتعيد البرتغال إلى الروزنامة بعد غياب عدة مواسم، من دون كشف الشروط المالية للاتفاق.

وتأتي العودة لتشغل فعليا المقعد الذي سيخلو في التقويم بعد خروج سباق هولندا في زاندفورت من الروزنامة اعتبارا موسم 2026، ضمن توجّه تدوير بعض الجولات الأوروبية لإفساح المجال أمام محطات أخرى.

وبحسب ما نقلته ، كانت حلبة ألجارفي قد استضافت سباقين في 2020 و2021 خلال فترة ، عندما اضطرت البطولة إلى تعديل جدولها وإضافة حلبات بديلة.

وأكدت إدارة البطولة أن الطلب على استضافة سباقات هذه الفئة بلغ ذروة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الاتفاق يحظى بدعم حكومي برتغالي ويُنظر إليه كرافعة للسياحة والاقتصاد الإقليمي في جنوب البلاد.

وتاريخيا، استضافت البرتغال سباقات في بطولة العالم منذ عام 1958 عبر حلبات مختلفة، قبل أن يرسّخ سباق إستوريل حضوره في الذاكرة عندما حقق أيرتون سينا فوزه الأول عام 1985.

وتُقام البطولة حاليا ضمن روزنامة قياسية تبلغ 24 سباقا، ما يجعل كل مقعد في التقويم فرصة تنافسية بين المدن والمنظمين، وسط اعتبارات لوجستية واستدامة وضغط السفر العالمي، وتزايد طلب دول على الاستضافة.





