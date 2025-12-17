الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

البرتغال تعود إلى خارطة سباقات الفورمولا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
البرتغال تعود إلى خارطة سباقات الفورمولا
A-
A+

رياضات ميكانيكية

2025-12-17 | 00:35
البرتغال تعود إلى خارطة سباقات الفورمولا

توقيع اتفاق لاستضافة جائزة البرتغال الكبرى

أعلنت إدارة بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا وان" توقيع اتفاق لاستضافة جائزة البرتغال الكبرى على حلبة بورتيماو (حلبة ألجارفي) في عامي 2027 و2028، في صفقة تمتد لعامين، وتعيد البرتغال إلى الروزنامة بعد غياب عدة مواسم، من دون كشف الشروط المالية للاتفاق.
وتأتي العودة لتشغل فعليا المقعد الذي سيخلو في التقويم الأوروبي بعد خروج سباق هولندا في زاندفورت من الروزنامة اعتبارا من بعد موسم 2026، ضمن توجّه تدوير بعض الجولات الأوروبية لإفساح المجال أمام محطات أخرى.
وبحسب ما نقلته رويترز، كانت حلبة ألجارفي قد استضافت سباقين في 2020 و2021 خلال فترة الجائحة، عندما اضطرت البطولة إلى تعديل جدولها وإضافة حلبات بديلة.
وأكدت إدارة البطولة أن الطلب على استضافة سباقات هذه الفئة بلغ ذروة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الاتفاق يحظى بدعم حكومي برتغالي ويُنظر إليه كرافعة للسياحة والاقتصاد الإقليمي في جنوب البلاد.
وتاريخيا، استضافت البرتغال سباقات في بطولة العالم منذ عام 1958 عبر حلبات مختلفة، قبل أن يرسّخ سباق إستوريل حضوره في الذاكرة عندما حقق أيرتون سينا فوزه الأول عام 1985. 
وتُقام البطولة حاليا ضمن روزنامة قياسية تبلغ 24 سباقا، ما يجعل كل مقعد في التقويم فرصة تنافسية بين المدن والمنظمين، وسط اعتبارات لوجستية واستدامة وضغط السفر العالمي، وتزايد طلب دول جديدة على الاستضافة.


مقالات ذات صلة

قوانين جديدة لألوان سيارات الفورمولا وان
2025-11-15

قوانين جديدة لألوان سيارات الفورمولا وان

حرارة سنغافورة العالية تُربك الفورمولا وان
2025-10-03

حرارة سنغافورة العالية تُربك الفورمولا وان

أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق
2025-11-28

أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق

أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال
2025-11-14

أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال

البرتغال تعود إلى خارطة سباقات الفورمولا

رياضة

رياضات ميكانيكية

فورمولا وان

جائزة البرتغال الكبرى

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ريد بُل تحسم فريقها للعام 2026

اقرأ ايضا في رياضات ميكانيكية

ريد بُل تحسم فريقها للعام 2026
2025-12-03

ريد بُل تحسم فريقها للعام 2026

حسم فريق ريد بُل أحد أكثر ملفات الفورمولا وان انتظارا

2025-12-03

ريد بُل تحسم فريقها للعام 2026

حسم فريق ريد بُل أحد أكثر ملفات الفورمولا وان انتظارا

فيديو - فوضى عارمة في تجارب جائزة لاس فيغاس
2025-11-22

فيديو - فوضى عارمة في تجارب جائزة لاس فيغاس

شهدت تجارب جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا وان ليلة عصيبة

2025-11-22

فيديو - فوضى عارمة في تجارب جائزة لاس فيغاس

شهدت تجارب جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا وان ليلة عصيبة

ماسا يقود الفيا الى المحكمة في قضية عمرها 17 سنة
2025-11-21

ماسا يقود الفيا الى المحكمة في قضية عمرها 17 سنة

حصل السائق البرازيلي فيليبي ماسا على قرار من محكمة لندن العليا

2025-11-21

ماسا يقود الفيا الى المحكمة في قضية عمرها 17 سنة

حصل السائق البرازيلي فيليبي ماسا على قرار من محكمة لندن العليا

اخترنا لك
ريد بُل تحسم فريقها للعام 2026
2025-12-03
فيديو - فوضى عارمة في تجارب جائزة لاس فيغاس
2025-11-22
ماسا يقود الفيا الى المحكمة في قضية عمرها 17 سنة
2025-11-21
قوانين جديدة لألوان سيارات الفورمولا وان
2025-11-15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025