راين شربل العم: أملُ لبنان في الجولة الأوروبية للناشئين للدراجات الهوائية

يستعد الدراج اللبناني الشاب لكتابة صفحة مشرّفة في مسيرته الرياضية

يستعد الدراج اللبناني الشاب، ابن الرابعة عشر من عمره، راين شربل العم، وهو من مدينة زغرتا، لكتابة صفحة مشرّفة في مسيرته الرياضية.



سوف يكون راين، المشارك اللبناني الوحيد في الجولة الأوروبية للناشئين للدراجات الهوائية التي تُقام في آسن في هولندا، والتي تُعد من أبرز وأهم سباقات الدراجات المخصصة لفئة الناشئين في .



وجاء تأهل راين بعد أشهر طويلة من العمل المكثف والدؤوب، حيث تدرب بشكل مع فريق (Profit Lebanon)، ثم مع (2easycoaching) في إنكلترا، حيث أظهر مستوىً عالياً من المثابرة، والقدرة على التحمّل، والالتزام الكامل بتطوير مستواه الرياضي، وهيأت له عزيمته وإصراره فرصة المنافسة إلى جانب نخبة من أفضل الدراجين الناشئين الواعدين من مختلف أنحاء .



وبصفته الممثل الوحيد للبنان في هذا الرياضي المرموق، يحمل راين آمال عشاق رياضة الدراجات الهوائية في ، ويجسد الطاقات الرياضية الواعدة على الساحة الدولية.













