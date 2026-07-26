راين شربل العم: أملُ لبنان في الجولة الأوروبية للناشئين للدراجات الهوائية

يستعد الدراج اللبناني الشاب، ابن الرابعة عشر من عمره، راين شربل العم، وهو من مدينة زغرتا، لكتابة صفحة مشرّفة في مسيرته الرياضية.
سوف يكون راين، المشارك اللبناني الوحيد في الجولة الأوروبية للناشئين للدراجات الهوائية التي تُقام في آسن في هولندا، والتي تُعد من أبرز وأهم سباقات الدراجات المخصصة لفئة الناشئين في أوروبا
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وجاء تأهل راين بعد أشهر طويلة من العمل المكثف والدؤوب، حيث تدرب بشكل يومي
مع فريق (Profit Lebanon)، ثم مع (2easycoaching) في إنكلترا، حيث أظهر مستوىً عالياً من المثابرة، والقدرة على التحمّل، والالتزام الكامل بتطوير مستواه الرياضي، وهيأت له عزيمته وإصراره فرصة المنافسة إلى جانب نخبة من أفضل الدراجين الناشئين الواعدين من مختلف أنحاء العالم
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وبصفته الممثل الوحيد للبنان في هذا الحدث
الرياضي المرموق، يحمل راين آمال عشاق رياضة الدراجات الهوائية في لبنان
، ويجسد الطاقات الرياضية اللبنانية
الواعدة على الساحة الدولية.