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فيديو – من بلجيكا.. ساينز يظهر بألوان إسبانيا

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فيديو – من بلجيكا.. ساينز يظهر بألوان إسبانيا
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رياضات ميكانيكية

2026-07-19 | 06:32
فيديو – من بلجيكا.. ساينز يظهر بألوان إسبانيا

ظهر سائق الفورمولا 1 الإسباني كارلوس ساينز مرتديًا قميص منتخب بلاده خلال يوم السباق

ظهر سائق الفورمولا 1 الإسباني كارلوس ساينز، ومرافقوه، مرتديًا قميص منتخب بلاده خلال يوم السباق، في لفتة عكست دعمه الواضح لـ"لا روخا" قبل الموعد المرتقب.
ووصل ساينز إلى الحلبة بالقميص الإسباني، جامعًا بين أجواء سباقات السيارات وحماس كرة القدم، في وقت تتجه فيه أنظار الجماهير الإسبانية نحو المنتخب الوطني ومشواره في البطولة.
ولفت السائق الإسباني الأنظار بإطلالته، خصوصًا أنّه يُعدّ من أبرز الرياضيين الإسبان على الساحة العالمية، ما منح ظهوره بالقميص الوطني طابعًا رمزيًا، وعكس حالة الالتفاف الواسعة حول المنتخب.
وجاءت هذه الخطوة لتؤكد حضور ألوان إسبانيا في مختلف الرياضات، إذ حمل ساينز القميص خلال استعداداته ليوم السباق، في رسالة دعم بسيطة وواضحة للاعبين والجماهير.
ويواصل المنتخب الإسباني حصد مساندة شخصيات رياضية بارزة من مختلف المجالات، وسط حالة من الحماس الكبير قبل المواجهة الحاسمة.
واختار ساينز إظهار دعمه للمنتخب الإسباني خلال يوم السباق، في لقطة لافتة جمعت بين الفورمولا 1 وكرة القدم.
 

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إسبانيا

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