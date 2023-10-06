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فيديو - وولفرهامبتون يسخر من يورجن كلوب .. اليكم السبب

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فيديو - وولفرهامبتون يسخر من يورجن كلوب .. اليكم السبب
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رياضة

2023-10-06 | 01:53
فيديو - وولفرهامبتون يسخر من يورجن كلوب .. اليكم السبب

قد يتعاطف الكثيرون مع كلوب بسبب خطأ حكم الفيديو المساعد

قد يتعاطف الكثيرون مع يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بسبب خطأ حكم الفيديو المساعد الذي أدى إلى الهزيمة أمام توتنهام يوم السبت الماضي، لكن أولئك الموجودين في ولفرهامبتون ليسوا من بينهم.
وبدا هذا واضحاً بعد أن نشر "فريق الذئاب" مقطع فيديو على "تيك توك" يسخر فيه من مدرب "الليفر" لتعليقه على الدراما الأخيرة في شمال لندن.
فبعد الغاء هدف شرعي لليفربول وخسارة فريقه، دعا كلوب إلى إعادة المباراة، وقال للصحفيين "شيء من هذا القبيل لم يحدث أبداً" فرد طاقم وولفرهامبتون على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام بتذكير المدرب بحادثة ليست بقديمة، فنشر مقطع من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول في كانون الثاني -  يناير 2023، حين التقى الفريقان في الجولة الثالثة من المسابقة، وقاتل وولفرهامبتون للتعادل (٢-٢) في أنفيلد.
وفي مباراة الاعادة على أرضه، خسر وولفرهامبتون (٠-١) في مباراة كان يجب أن يفوز فيها بعد ان تم إلغاء هدف شرعي من تسديدة توتي جوميز بالكعب بداعي التسلل.
وسخر "فريق الذئاب" من رد فعل كلوب المضحك برأيهم على دراما حكم الفيديو المساعد الأخيرة متبوعاً بتذكير أن ليفربول استفاد من خطأ مماثل تقريباً في مواجهتهم.
 
 
 

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