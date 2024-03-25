فيديو - مودريتش يقود منتخب كرواتيا في الأهرامات

قبل المواجهة مع منتخب مصر في نهائي "كأس عاصمة مصر"

قبل المواجهة مع منتخب مصر في نهائي "كأس عاصمة مصر"، المقرر مساء غد الثلاثاء على ملعب "العاصمة الإدارية الجديدة"، قام لاعبو منتخب كرواتيا بزيارة أهرامات الجيزة، حيث التقطوا الصور التذكارية.

وتأهل منتخب كرواتيا، بقيادة نجم ريال مدريد المخضرم لوكا مودريتش، الى نهائي "كأس عاصمة مصر" بعد تغلبه على منتخب تونس بركلات الترجيح (5-4)، اثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فيما تأهل نظيره المصري بفوزه على نيوزيلندا (1-0).