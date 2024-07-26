فيديو.. حفل افتتاح أولمبياد باريس انطلق 2024

وللمرّة الأولى في التاريخ، يُقام حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، يشاهده 320 ألف متفرّج من مدرجات بُنيت خصيصاً للحفل على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.

وحمل أسطول من الزوارق آلاف الرياضيين والفنانين على طول نهر السين في عرض يستمر نحو أربع ساعات بدأ حوالي الساعة 7.30 مساء بالتوقيت المحلي (17.30 بتوقيت جرينتش). وسيؤدي الراقصون عروضهم على أسطح المباني فيما وصفه المنظمون بأنه "عرض متكامل".

وانفجرت هتافات الحشود في باريس مع ظهور أسطورة كرة القدم زيدان في مقطع الفيديو الافتتاحي.