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فيديو.. حفل افتتاح أولمبياد باريس انطلق 2024

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فيديو.. حفل افتتاح أولمبياد باريس انطلق 2024
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رياضة

2024-07-26 | 14:13
فيديو.. حفل افتتاح أولمبياد باريس انطلق 2024

انطلق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 الجمعة، الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (17:30 ت غ) بمقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز ولاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان في استاد دو فرانس، قبل العرض غير المسبوق على نهر السين بمشاركة 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية.

وللمرّة الأولى في التاريخ، يُقام حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، يشاهده 320 ألف متفرّج من مدرجات بُنيت خصيصاً للحفل على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.

وحمل أسطول من الزوارق آلاف الرياضيين والفنانين على طول نهر السين في عرض يستمر نحو أربع ساعات بدأ حوالي الساعة 7.30 مساء بالتوقيت المحلي (17.30 بتوقيت جرينتش). وسيؤدي الراقصون عروضهم على أسطح المباني فيما وصفه المنظمون بأنه "عرض متكامل".

وانفجرت هتافات الحشود في باريس مع ظهور أسطورة كرة القدم زيدان في مقطع الفيديو الافتتاحي.

فيديو.. حفل افتتاح أولمبياد باريس انطلق 2024

رياضة

عربي و دولي

زين الدين زيدان

أولمبياد فرنسا

شعلة الاولمبياد

فرنسا

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