الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مستقبل أوسكار مينغيزا .. برسلونة المستفيد الأكبر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مستقبل أوسكار مينغيزا .. برسلونة المستفيد الأكبر
A-
A+

رياضة

2024-09-22 | 03:00
مستقبل أوسكار مينغيزا .. برسلونة المستفيد الأكبر

سرت الكثير من التكهنات حول مستقبل المدافع أوسكار مينغيزا

سرت الكثير من التكهنات حول مستقبل المدافع أوسكار مينغيزا، 25 عاماً، الذي بدأ الموسم الجديد مع سلتا فيجو، وسجل هدفين وثلاث تمريرات حاسمة في خمس مباريات فقط، ما أثار انتباه العديد من الأندية.
ووفقا لريليفو، هناك العديد من الأندية المهتمة بضم مينغيزا، خصوصاً ان شرط الإفراج عنه البالغ 20 مليون يورو يعدّ إغراءً.
وفي هذه الحالة، سيكون سلتا عاجزاً عن منع حدوث صفقة، وأسوأ سيناريو للنادي هو خسارة مينغيزا مقابل 10 ملايين يورو فقط، وهو احتمال حقيقي.
فعلى الرغم من أنّ برشلونة ليس لديه بند إعادة الشراء للاعبه السابق، إلّا أنّ بند البيع بنسبة 50% يعني أنه يمكن للنادي الكاتالوني إبرام صفقة بقيمة نصف بند إطلاق سراحه بالضبط.
يمكن لبرشلونة أن يفعل ما هو أسوأ بكثير من إعادة التعاقد مع مينغيزا مقابل 10 ملايين يورو، في صفقة لن تكون ممكنة بسبب الموارد المالية، علماً أنه يحق لهم الحصول على 10 ملايين يورو لو تمّ بيعه لنادٍ آخر، وهو ما سيكون مفيدًا للغاية.



مستقبل أوسكار مينغيزا .. برسلونة المستفيد الأكبر

رياضة

أوسكار مينغيزا

مع سلتا فيجو

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أندية عالمية تنافس برشلونة على موهبة المكسيك
3 قتلى و11 جريحاً في انقلاب باص لفريق برازيلي

اقرأ ايضا في رياضة

اتهام لاعب أرسنال السابق بالإتجار بالمخدرات !!
03:11

اتهام لاعب أرسنال السابق بالإتجار بالمخدرات !!

كمية الحشيش تساوي قيمتها نحو ستمائة ألف جنيه إسترليني

03:11

اتهام لاعب أرسنال السابق بالإتجار بالمخدرات !!

كمية الحشيش تساوي قيمتها نحو ستمائة ألف جنيه إسترليني

أندية عالمية تنافس برشلونة على موهبة المكسيك
03:09

أندية عالمية تنافس برشلونة على موهبة المكسيك

لاعب نادي تيخوانا المكسيكي البالغ من العمر 15 عاماً

03:09

أندية عالمية تنافس برشلونة على موهبة المكسيك

لاعب نادي تيخوانا المكسيكي البالغ من العمر 15 عاماً

3 قتلى و11 جريحاً في انقلاب باص لفريق برازيلي
02:58

3 قتلى و11 جريحاً في انقلاب باص لفريق برازيلي

انقلبت الحافلة على طريق سيرا داس أراراس بعيدا من ريو دي جانيرو

02:58

3 قتلى و11 جريحاً في انقلاب باص لفريق برازيلي

انقلبت الحافلة على طريق سيرا داس أراراس بعيدا من ريو دي جانيرو

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024