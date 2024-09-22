مستقبل أوسكار مينغيزا .. برسلونة المستفيد الأكبر

سرت الكثير من التكهنات حول مستقبل المدافع أوسكار مينغيزا

سرت الكثير من التكهنات حول مستقبل المدافع أوسكار مينغيزا، 25 عاماً، الذي بدأ الموسم الجديد مع سلتا فيجو، وسجل هدفين وثلاث تمريرات حاسمة في خمس مباريات فقط، ما أثار انتباه العديد من الأندية.

ووفقا لريليفو، هناك العديد من الأندية المهتمة بضم مينغيزا، خصوصاً ان شرط الإفراج عنه البالغ 20 مليون يورو يعدّ إغراءً.

وفي هذه الحالة، سيكون سلتا عاجزاً عن منع حدوث صفقة، وأسوأ سيناريو للنادي هو خسارة مينغيزا مقابل 10 ملايين يورو فقط، وهو احتمال حقيقي.

فعلى الرغم من أنّ برشلونة ليس لديه بند إعادة الشراء للاعبه السابق، إلّا أنّ بند البيع بنسبة 50% يعني أنه يمكن للنادي الكاتالوني إبرام صفقة بقيمة نصف بند إطلاق سراحه بالضبط.

يمكن لبرشلونة أن يفعل ما هو أسوأ بكثير من إعادة التعاقد مع مينغيزا مقابل 10 ملايين يورو، في صفقة لن تكون ممكنة بسبب الموارد المالية، علماً أنه يحق لهم الحصول على 10 ملايين يورو لو تمّ بيعه لنادٍ آخر، وهو ما سيكون مفيدًا للغاية.







