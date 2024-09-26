اندريك بيضة ذهب بالميراس من جيب ريال مدريد

ضم ريال مدريد الفتى الذهبي في نهاية العام 2022

قال جواو باولو سامبايو، مدير أكاديمية نادي بالميراس، في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية "من خلال بند مكافآت الأهداف في عقد إندريك يمكن أن تصل قيمة صفقة انتقاله من بالميراس الى ريال مدريد إلى 60 مليون يورو".

وأضاف "البنود المخصصة للأهداف هي أننا سنحصل 1.5 مليون يورو على كل خمسة أهداف يسجلها إندريك، كما أن انضمامه إلى المنتخب الوطني لأول مرة بعد انتقاله الى ريال مدريد، يعني حصولنا على مليون ونصف أخرى، لكن لن نحصل على أموال إذا توج اللاعب بجائزة الكرة الذهبية".

وضم ريال مدريد الفتى الذهبي في اتفاق مع بالميراس البرازيلي في نهاية العام 2022، حين كان يبلغ من العمر 16 عاماً، وذلك بعد تألقه في بطولة "كوبينا" التي تقام في ساو باولو، حيث فاز بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هدف في البطولة.

وذكرت تقارير صحيفة أن ريال مدريد دفع 35 مليون يورو ثابتة لبالميراس في الصفقة، بالإضافة إلى 25 مليون يورو كمتغيرات، والضرائب التي تبلغ نحو 12 مليونا.





