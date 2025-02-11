فيديو - عمر نورمحمدوف يعلن مدة غيابه بعد الهزيمة

Another angle of Merab Dvalishvili stunning and taking down Umar Nurmagomedov pic.twitter.com/yDY0jxCq4s — 𝙈𝙈𝘼 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙪𝙨 (@mmamarcuss) January 23, 2025

أعلن المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف عن فترة التعافي التي سيعيشها، بعد الإصابة التي تعرض لها يوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني - يناير الفائت، خلال النزال الذي خسره أمام الجورجي ميراب دفاليشفيلي ضمن مسابقات (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).وخللال النزال الذي جرى ضمن حدث (UFC 311) في مدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أصيب المقاتل الروسي بكسر في إصبع السبابة لليد اليسرى، وتعرض لأول هزيمة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن بعد سلسلة من 18 انتصارا.وقال نورمحمدوف الذي جمّدت لجنة ولاية كاليفورنيا الرياضية مشاركاته في المنافسات لمدة ستة أشهر بسبب تلك الإصابة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سيكون من الممكن الضرب باليد المصابة خلال أربعة أشهر، ولكن من المرجح أن أعود بعد ستة أشهر".