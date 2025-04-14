أنشيلوتي يستحضر خرافاته وعاداته الغريبة بمواجهة أرسنال

يأمل ريال مدريد في أن يعوّض هزيمته القاسية أمام أرسنال (0-3)

يأمل ريال مدريد في أن يعوّض هزيمته القاسية أمام أرسنال (0-3)، حين يستضيفه ليل الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ماركا، أنه ابتداءً من اليوم الإثنين، سوف يستعين ريال مدريد بمقاطع الفيديو التي تتضمن "الريمونتادات" التاريخية، لتحفيز لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة.

من جهته، سوف يستعين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالخرافات التي يؤمن بها، مثل السترة الصوفية، حيث أشارت ماركا إلى أنه على الرغم من درجة الحرارة المرتفعة نسبيا، فإن مدرب ريال مدريد سوف يرتدي سترته المصنوعة من الصوف، والتي يعتقد أنها تجلب له الحظ.

وأكدت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن أنشيلوتي رجل يؤمن بالخرافات، حيث يحرص على ارتداء "سترة الحظ" في المباريات الأوروبية لفريقه، وهي لم تخذله إلا في مناسبة واحدة.

كما أن أنشيلوتي ذو عادات ثابتة، ومنه أنه دعا لاعبا من فريق الشباب "كاستيا" يتفاءل به خلال المباريات الخارجية دوري الأبطال، وسبق له تغيير الفندق الذي يقيم به الفريق قبل إحدى المباريات، لأنه خسر في الموسم الذي سبقه بعد الإقامة بالفندق نفسه.







