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لاعب أرسنال متهم بتهريب المخدرات وقد يُسجن 14 عاماً !!

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لاعب أرسنال متهم بتهريب المخدرات وقد يُسجن 14 عاماً !!
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رياضة

2025-05-24 | 04:43
لاعب أرسنال متهم بتهريب المخدرات وقد يُسجن 14 عاماً !!

صادرت الشرطة الإنجليزية ما يصل إلى 60 كيلوغراما من الحشيش

تم القبض على جاي إيمانويل توماس، في 18 أيلول - سبتمبر في لندن، بعد أن صادرت الشرطة الإنجليزية ما يصل إلى 60 كيلوغراما من الحشيش (بقيمة 710،699 يورو).
قبل أسابيع، وتحديدا في الثاني من أيلول - سبتمبر، وصلت الشحنة من تايلاند إلى مطار لندن، وهناك ألقت الشرطة القبض على امرأتين أيضا، تبلغان من العمر 28 و32 عاما، ثم أطلقت سراحهما بكفالة للمثول أمام محكمة تشيلمسفورد كراون في الأول من تشرين الأول - أكتوبر.
لعب الإنجليزي إيمانويل توماس في صفوف الشباب في أرسنال وأبردين وإبسويتش تاون وإنجلترا، وحتى الاتهام، لعب لصالح غرينوك مورتون، وهو ناد تم طرده منه فور اعتقاله.
تم إطلاق سراح المرأتين في النهاية دون تهمة، بينما اعترف المدفعجي السابق بعد كل شيء بأنه كان متورطا في منظمة تهرب الحشيش في شوارع المملكة المتحدة من تايلاند، والعقوبة الأخيرة لم تعرف بعد، لكن يمكن أن يصل إلى 14 عاما.




لاعب أرسنال متهم بتهريب المخدرات وقد يُسجن 14 عاماً !!

رياضة

جاي إيمانويل توماس

أرسنال

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