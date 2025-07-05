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فيديو - صورة ديوغو جوتا تتسبب بسيل دموع

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فيديو - صورة ديوغو جوتا تتسبب بسيل دموع
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رياضة

2025-07-05 | 03:50
فيديو - صورة ديوغو جوتا تتسبب بسيل دموع

في لحظة مؤثرة خلال ربع نهائي كأس العالم للأندية

في لحظة مؤثرة خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وفلومينينسي (1-2)، شهد ملعب لCamping World Stadium في أورلاندو صمتاً رهيباً تخليداً لذكرى الراحل ديوغو جوتا وشقيقه أندريه اللذين فقدا حياتهما في حادث سيارة في اسبانيا، يوم الأربعاء الفائت.
وفي هذه اللحظات، لم يستطع لاعبا الهلال البرتغاليانـ المقربان من جوتا، روبين نيڤيز وجواو كانسلو، حبس الدموع، حيث بدا تأثير الصدمة جلياً، فانهمرت الدموع من عيونهما، وهما يقفان إلى جانب زملائهما، ليتلقى كل منهما عناقا مواسياً.
كما تقدم مدرب الهلال، سيموني إنزاغي، بالشكر لهما على أدائهما القوي رغم الثقل العاطفي، وأكد أن الإعداد للمباراة كان "صعبا جدا" بعد وقوع المأساة.



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