برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو

توصل سبورتنغ إلى اتفاق مع برشلونة

توصل نادي سبورتنغ البرتغالي إلى اتفاق مع نادي برشلونة الاسباني بشأن شراء 50% من الحقوق الاقتصادية للاعب ، مقابل أحد عشر مليون يورو.

وبناءً على ذلك، أصبح نادي سبورتنغ يمتلك 100% من الحقوق الاقتصادية للاعب المذكور، وأعلن أنه لن يتحمل أي رسوم متعلقة بخدمات الوساطة.

في المقابل، أثار الصحفي مارسيال لورينتي موجة انتقادات لإدارة برشلونة، متهما إياها بـ"بيع إرث النادي بثمن بخس"، من أجل دفع عمولات كبيرة للمقربين منها.

وأشار إلى أن المهاجم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو تبلغ قيمته السوقية الحالية نحو 35 مليون يورو، ومع ذلك قرر برشلونة بيع 50% من حقوقه إلى سبورتنغ لشبونة مقابل 11 مليون يورو فقط، رغم أن هذه النسبة تُقدَّر بنحو 17.5 مليون يورو.











