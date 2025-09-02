الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تقنية SIS Grass تصل إلى ملعب كامب نو
رياضة

2025-09-02 | 11:03
تقنية SIS Grass تصل إلى ملعب كامب نو

بدأت أعمال تركيب تقنية SIS Grass Hybrid في أرضية كامب نو

بدأت أعمال تركيب تقنية SIS Grass Hybrid في أرضية كامب نو، ضمن مشروع التجديد الشامل لمعلَب برشلونة استعدادا لإعادة افتتاحه في المرحلة المقبلة من مشروع Espai Barça.
وتُعد هذه التقنية من أحدث الابتكارات في عالم الملاعب، حيث تجمع بين العشب الطبيعي والألياف الصناعية لتوفير سطح لعب أكثر متانة وثباتا.
ويهدف النادي من خلال هذه الخطوة إلى ضمان أرضية مثالية تتحمل ضغط المباريات المتكررة والظروف الجوية المختلفة، مع المحافظة على المظهر الطبيعي للعشب الأخضر، كما يوفّر العشب الهجين استقرارا أفضل للاعبين، ما يساهم في تقليل الإصابات ورفع جودة الأداء.
وتتميّز تقنية SIS Grass باستخدام أنظمة دقيقة لحقن الألياف في التربة، ما يساعد على سد أي فجوات أو فراغات قد تظهر في الملعب، لتبقى الأرضية خالية من العيوب وجاهزة دائما لاستضافة المباريات الكبرى بمعايير عالمية.
ورغم أنّ الفريق الأول كان يخوض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي خلال فترة الأشغال، فإنّ تجهيز أرضية سبوتيفاي كامب نو بالعشب الهجين يمثّل خطوة أساسية في رحلة عودة برشلونة إلى ملعبه التاريخي.



مقالات ذات صلة

فيديو - برشلونة يعلن موعد العودة إلى "كامب نو" .. هذه أبرز ميزاته
2025-06-26

فيديو - برشلونة يعلن موعد العودة إلى "كامب نو" .. هذه أبرز ميزاته

تأخير آلاف المسافرين.. والسبب عطل تقني
2025-08-07

تأخير آلاف المسافرين.. والسبب عطل تقني

فيديو - لابورتا ممدداً على عشب “الكامب نو”
2025-08-30

فيديو - لابورتا ممدداً على عشب “الكامب نو”

تقنية SIS Grass تصل إلى ملعب كامب نو

رياضة

كامب نو

برشلونة

وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر
فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"

اقرأ ايضا في رياضة

نجم إنجلترا يواجه المحكمة بسبب كلب XL Bully
11:05

نجم إنجلترا يواجه المحكمة بسبب كلب XL Bully

بعد اتهامه بعدم تسجيل كلبه من فصيلة "XL Bully"

11:05

نجم إنجلترا يواجه المحكمة بسبب كلب XL Bully

بعد اتهامه بعدم تسجيل كلبه من فصيلة "XL Bully"

لماذا رفض تشافي عرض باير ليفركوزن لتولي القيادة الفنية؟
11:02

لماذا رفض تشافي عرض باير ليفركوزن لتولي القيادة الفنية؟

نادي باير ليفركوزن الألماني تواصل مع المدرب الإسباني تشافي

11:02

لماذا رفض تشافي عرض باير ليفركوزن لتولي القيادة الفنية؟

نادي باير ليفركوزن الألماني تواصل مع المدرب الإسباني تشافي

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي
11:02

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

لجأت الجزائرية إيمان خليف إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)

11:02

إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

لجأت الجزائرية إيمان خليف إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)

نجم إنجلترا يواجه المحكمة بسبب كلب XL Bully
11:05
لماذا رفض تشافي عرض باير ليفركوزن لتولي القيادة الفنية؟
11:02
إيمان خليف تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي
11:02
فيديو - بكاء أنتوني يتصدّر مغادرته مانشستر يونايتد
10:59

