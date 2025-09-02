تقنية SIS Grass تصل إلى ملعب كامب نو

بدأت أعمال تركيب تقنية SIS Grass Hybrid في أرضية ، ضمن مشروع التجديد الشامل لمعلَب استعدادا لإعادة افتتاحه في المرحلة المقبلة من مشروع Espai Barça.

وتُعد هذه التقنية من أحدث الابتكارات في عالم الملاعب، حيث تجمع بين العشب الطبيعي والألياف الصناعية لتوفير سطح لعب أكثر متانة وثباتا.

ويهدف النادي من خلال هذه الخطوة إلى ضمان أرضية مثالية تتحمل ضغط المباريات المتكررة والظروف الجوية المختلفة، مع على المظهر الطبيعي للعشب الأخضر، كما يوفّر العشب الهجين استقرارا أفضل للاعبين، ما يساهم في تقليل الإصابات ورفع جودة الأداء.

وتتميّز تقنية SIS Grass باستخدام أنظمة دقيقة لحقن الألياف في التربة، ما يساعد على سد أي فجوات أو فراغات قد تظهر في الملعب، لتبقى الأرضية خالية من العيوب وجاهزة دائما لاستضافة المباريات الكبرى بمعايير عالمية.

ورغم أنّ الفريق الأول كان يخوض مبارياته على الأولمبي خلال فترة الأشغال، فإنّ تجهيز أرضية سبوتيفاي كامب نو بالعشب الهجين يمثّل خطوة أساسية في رحلة عودة برشلونة إلى ملعبه التاريخي.







