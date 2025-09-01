فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"

شهدت مباراة نهائي " Leagues Cup" بين إنتر ميامي
وسياتل ساوندرز حادثة مثيرة للجدل كان بطلها النجم الأوروغوياني لويس
سواريز، وذلك خلال خسارة فريقه في ملعب "لومن فيلد".
سواريز، المعروف بسلسلة من التصرّفات المثيرة للجدل في مسيرته، دخل في مشادّة مع أحد أفراد الجهاز الفني لسياتل عقب صافرة النهاية، قبل أن تلتقط عدسات الكاميرا لحظة قيامه بالبصق عليه، في تصرف أثار موجة استنكار واسعة
.
المباراة التي جمعت الفريقين اتسمت بالتوتر منذ بدايتها، وانتهت بمناوشات بين لاعبي الطرفين، كان النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس في قلبها، غير أنّ حادثة سواريز جاءت منفصلة وأكثر صدمة للجماهير والمتابعين، وعلّق خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر
ميامي وأحد زملاء سواريز السابقين في برشلونة
، على المشهد قائلا "لا أحد يحب أن تنتهي المباريات بمثل هذه الأفعال، ربما هناك استفزاز أدى إلى ردة الفعل، لكنني لم أشاهد تفاصيل ما جرى".
ومن المرجح أن يفتح اتحاد "الكونكاكاف" تحقيقا في الواقعة، رغم أنّ الحكم لم يدوّن شيئا عنها في تقريره، غير أن ظهور الحادثة بوضوح عبر الكاميرات قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات انضباطية بحق المهاجم.
وعلى الصعيد الفني، لم يظهر الثلاثي ليونيل ميسي
وسواريز وبوسكيتس بالمستوى المنتظر، ليخسر إنتر ميامي فرصة تكرار إنجازه قبل عامين عندما توّج بالبطولة في أول ظهور لنجمه الأرجنتيني في الولايات المتحدة
.