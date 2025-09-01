فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"

حادثة مثيرة للجدل كان بطلها النجم الأوروغوياني سواريز

شهدت مباراة نهائي " Leagues Cup" بين وسياتل ساوندرز حادثة مثيرة للجدل كان بطلها النجم الأوروغوياني سواريز، وذلك خلال خسارة فريقه في ملعب "لومن فيلد".

سواريز، المعروف بسلسلة من التصرّفات المثيرة للجدل في مسيرته، دخل في مشادّة مع أحد أفراد الجهاز الفني لسياتل عقب صافرة النهاية، قبل أن تلتقط عدسات الكاميرا لحظة قيامه بالبصق عليه، في تصرف أثار موجة استنكار .

المباراة التي جمعت الفريقين اتسمت بالتوتر منذ بدايتها، وانتهت بمناوشات بين لاعبي الطرفين، كان النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس في قلبها، غير أنّ حادثة سواريز جاءت منفصلة وأكثر صدمة للجماهير والمتابعين، وعلّق خافيير ماسكيرانو، ميامي وأحد زملاء سواريز السابقين في ، على المشهد قائلا "لا أحد يحب أن تنتهي المباريات بمثل هذه الأفعال، ربما هناك استفزاز أدى إلى ردة الفعل، لكنني لم أشاهد تفاصيل ما جرى".

ومن المرجح أن يفتح اتحاد "الكونكاكاف" تحقيقا في الواقعة، رغم أنّ الحكم لم يدوّن شيئا عنها في تقريره، غير أن ظهور الحادثة بوضوح عبر الكاميرات قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات انضباطية بحق المهاجم.

وعلى الصعيد الفني، لم يظهر الثلاثي وسواريز وبوسكيتس بالمستوى المنتظر، ليخسر إنتر ميامي فرصة تكرار إنجازه قبل عامين عندما توّج بالبطولة في أول ظهور لنجمه الأرجنتيني في .