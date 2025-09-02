وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر

بعد مسيرة طويلة جعلته واحدا من أبرز الأسماء في تاريخ الوزن الثقيل

فُجع عالم الملاكمة بخبر وفاة البطل السابق جو باغنر عن عمر ناهز 75 عاما، بعد مسيرة طويلة جعلته واحدا من أبرز الأسماء في تاريخ الوزن الثقيل، خلال سبعينيات القرن الماضي.

وُلد باغنر في عام 1950 قبل أن يهاجر مع عائلته إلى هربا من السوفييتي، وبرز سريعا في حلبات الملاكمة ليحمل ألقاب الوزن الثقيل والأوروبي والكومنولثي، محققا مسيرة استمرت 32 عاما خاض خلالها 83 نزالا، انتصر في 69 منها، بينها 41 بالضربة القاضية.

واشتهر باغنر بصلابته في مواجهة أساطير اللعبة، إذ خاض نزالين متتاليين عام 1973 أمام كل من كلاي وجو فريزر، قبل أن يلتقي علي مجددا عام 1975 في كوالالمبور ضمن نزال على اللقب العالمي استمر 15 جولة.

كما واجه باغنر أسماء بارزة مثل إيرني شيفرز، هنري وفرانك برونو، ما رسّخ مكانته كخصم لا يُستهان به.

ويمثل رحيل باغنر خسارة كبيرة لعالم الرياضة، حيث كان ملاكما شجاعا وخصما عنيدا ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الوزن الثقيل، وأحد القلائل الذين ارتبط اسمهم مباشرة بمواجهة أعظم أبطال الملاكمة.





