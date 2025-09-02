الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-02 | 01:07
وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر

بعد مسيرة طويلة جعلته واحدا من أبرز الأسماء في تاريخ الوزن الثقيل

فُجع عالم الملاكمة بخبر وفاة البطل السابق جو باغنر عن عمر ناهز 75 عاما، بعد مسيرة طويلة جعلته واحدا من أبرز الأسماء في تاريخ الوزن الثقيل، خلال سبعينيات القرن الماضي.
وُلد باغنر في المجر عام 1950 قبل أن يهاجر مع عائلته إلى بريطانيا هربا من الغزو السوفييتي، وبرز سريعا في حلبات الملاكمة ليحمل ألقاب الوزن الثقيل البريطاني والأوروبي والكومنولثي، محققا مسيرة استمرت 32 عاما خاض خلالها 83 نزالا، انتصر في 69 منها، بينها 41 بالضربة القاضية.
واشتهر باغنر بصلابته في مواجهة أساطير اللعبة، إذ خاض نزالين متتاليين عام 1973 أمام كل من محمد علي كلاي وجو فريزر، قبل أن يلتقي علي مجددا عام 1975 في كوالالمبور ضمن نزال على اللقب العالمي استمر 15 جولة.
كما واجه باغنر أسماء بارزة مثل إيرني شيفرز، هنري كوبر وفرانك برونو، ما رسّخ مكانته كخصم لا يُستهان به.
ويمثل رحيل باغنر خسارة كبيرة لعالم الرياضة، حيث كان ملاكما شجاعا وخصما عنيدا ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الوزن الثقيل، وأحد القلائل الذين ارتبط اسمهم مباشرة بمواجهة أعظم أبطال الملاكمة.


مقالات ذات صلة

وفاة اسطورة ايطاليا سيليست بين .. هل توفي منتحرا؟
2025-07-23

وفاة اسطورة ايطاليا سيليست بين .. هل توفي منتحرا؟

وفاة أسطورة موسيقى الريف جيني سيلي عن عمر يناهز 85 عامًا
2025-08-02

وفاة أسطورة موسيقى الريف جيني سيلي عن عمر يناهز 85 عامًا

وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن عن 76 عاماً بعد صراع مع المرض
2025-07-23

وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن عن 76 عاماً بعد صراع مع المرض

وفاة العداء الاسطورة فوجا سينغ عن عمر 114 عاما جراء حادث سير مروع
2025-07-15

وفاة العداء الاسطورة فوجا سينغ عن عمر 114 عاما جراء حادث سير مروع

وفاة أسطورة الوزن الثقيل الذي واجه محمد علي كلاي وجو فريزر

رياضة

رياضات متنوعة

جو باغنر

جو فريزر

محمد علي كلاي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي
فيديو - لحظة مثيرة: سائس يحاول الصعود على حصان منافس

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

اخترنا لك
قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي
08:08
تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي
08:01
فيديو - لحظة مثيرة: سائس يحاول الصعود على حصان منافس
2025-09-01
بيان لوزارة الشباب والرياضة بشأن حادثة جبيل
2025-08-28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025