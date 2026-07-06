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⚽ البرتغال خارج المونديال بعد خسارتها امام إسبانيا 1 - 0 بهدف في الوقت الضائع

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⚽ البرتغال خارج المونديال بعد خسارتها امام إسبانيا 1 - 0 بهدف في الوقت الضائع
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رياضة

2026-07-06 | 17:04
⚽ البرتغال خارج المونديال بعد خسارتها امام إسبانيا 1 - 0 بهدف في الوقت الضائع

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