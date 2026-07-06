⚽ البرتغال خارج المونديال بعد خسارتها امام إسبانيا 1 - 0 بهدف في الوقت الضائع

كنعان بعد لجنة المال: لدى صندوق النقد ملاحظات على الصيغة المحالة من الحكومة "لقانون الفجوة" ومطلبنا كلجنة مال قانون يعيد الودائع ويؤمن مصلحة الناس لا صيغة تشطبها