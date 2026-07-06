فيديو - تحية لبنانية في المطار بعد تأهل مصر

شهد أحد المطارات لقطة عفوية لافتة، بعدما غادر طيّار من شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية
طائرته على أرض المطار
، وتوجّه إلى طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت متوقفة في الجهة المقابلة، لتهنئة طيّاريها بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم
.
وجاءت المبادرة بعد فوز مصر على أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء المباراة بالتعادل (1-1)، في إنجاز منح المنتخب المصري بطاقة العبور إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وظهر الطيّار اللبناني في المقطع وهو يصافح طاقم مصر للطيران ويتبادل الحديث معهم، مقدّمًا التهنئة بتأهل منتخب مصر، في لقطة عفوية نقلت فرحة عربية وصلت إلى أرض المطار.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في ثمن النهائي، في اختبار كبير أمام حامل اللقب وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.