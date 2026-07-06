فيديو - تحية لبنانية في المطار بعد تأهل مصر

✈️ 🇪🇬 🇱🇧 #Insolite | Un pilote de la compagnie libanaise Middle East Airlines a quitté son appareil sur le tarmac pour aller féliciter les pilotes d’EgyptAir, stationnés juste en face, après la qualification de l’Égypte pour les 8es de finale de la Coupe du monde.



Un geste… pic.twitter.com/zGpounLf9j — Egypt News (@EgyptNews_fr) July 5, 2026 ”

شهد أحد المطارات لقطة عفوية لافتة، بعدما غادر طيّار من طائرته على أرض ، وتوجّه إلى طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت متوقفة في الجهة المقابلة، لتهنئة طيّاريها بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من .وجاءت المبادرة بعد فوز مصر على أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء المباراة بالتعادل (1-1)، في إنجاز منح المنتخب المصري بطاقة العبور إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.وظهر الطيّار اللبناني في المقطع وهو يصافح طاقم مصر للطيران ويتبادل الحديث معهم، مقدّمًا التهنئة بتأهل منتخب مصر، في لقطة عفوية نقلت فرحة عربية وصلت إلى أرض المطار.ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في ثمن النهائي، في اختبار كبير أمام حامل اللقب وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.