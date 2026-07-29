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بودولسكي ينقذ مشجّعي غورنيك

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بودولسكي ينقذ مشجّعي غورنيك
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رياضة

2026-07-29 | 18:50
بودولسكي ينقذ مشجّعي غورنيك

تكفّل بودولسكي بتكاليف عودة 9 من مشجّعي غورنيك زابجه إلى بولندا

تكفّل النجم الألماني السابق لوكاس بودولسكي بتكاليف عودة 9 من مشجّعي غورنيك زابجه إلى بولندا، بعدما ظلّوا موقوفين في تركيا على خلفية أحداث سبقت مواجهة الفريق أمام فنربخشة في تصفيات دوري أبطال أوروبا.
وبحسب تقارير صحفية، اشترى بودولسكي تذاكر السفر للمشجّعين عقب الإفراج عنهم، بعدما تعذّرت عودتهم مع بقية الجماهير بسبب استمرار احتجازهم عدة أيام. 
ويشغل بطل العالم 2014 منصب مالك الحصة الأكبر في غورنيك زابجه، بعد استحواذه على النادي وإنهاء مسيرته لاعبًا في أيّار - مايو الماضي.
وكانت الاضطرابات قد اندلعت قبل انطلاق المباراة في إسطنبول، عندما دخلت الشرطة إلى مدرج جماهير الفريق البولندي على خلفية خلاف بشأن لافتة كبيرة رفعتها مجموعة "توركيدا"، لتقع مواجهات انتهت بتوقيف عدد من المشجعين.
وأفادت وسائل إعلام بولندية بأن الموقوفين خضعوا لفحوص طبية وتلقوا متابعة من القنصلية البولندية قبل مغادرتهم تركيا والعودة إلى بلادهم. 
ولم يصدر عن بودولسكي تعليق مطوّل بشأن المبادرة، إلا أن تكفّله بتذاكرهم عكس علاقته الوثيقة بجماهير النادي الذي شجّعه منذ طفولته، قبل أن يعود إليه لاعبًا ثم يصبح مالكه.
 

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بودولسكي ينقذ مشجّعي غورنيك

رياضة

غورنيك زابجه

لوكاس بودولسكي

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