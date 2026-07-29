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فيديو - الجميع يريد قطعة من نيمار

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فيديو - الجميع يريد قطعة من نيمار
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كرة القدم

2026-07-29 | 18:47
فيديو - الجميع يريد قطعة من نيمار

أحاط عدد من لاعبي الفريق الضيف بالنجم البرازيلي نيمار، طالبين الحصول على تذكارات منه عقب صافرة النهاية

شهدت نهاية مواجهة سانتوس ويونيفرسيداد سنترال الفنزويلي لقطة طريفة، بعدما أحاط عدد من لاعبي الفريق الضيف بالنجم البرازيلي نيمار، طالبين الحصول على تذكارات منه عقب صافرة النهاية.
وتوجّه اللاعبون نحو نيمار مباشرة، إذ طلب بعضهم قميصه، فيما حاول آخرون الحصول على سرواله الرياضي والتقاط صور تذكارية معه.
 واستجاب قائد سانتوس للطلبات بروح ودّية، ووزّع عددًا من مقتنياته قبل مغادرة أرض الملعب، في مشهد عكس المكانة الكبيرة التي لا يزال يحظى بها بين لاعبي الجيل الحالي. 
وأُقيمت المباراة على ملعب "فيلا بيلميرو"، ضمن إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة كوبا سودأميركانا، بعدما كان سانتوس قد حسم لقاء الذهاب في فنزويلا (4-1).
وأنهى الفريق البرازيلي مواجهة الإياب منتصرًا (4-2)، ليعبر إلى الدور التالي بنتيجة إجمالية بلغت (8-3). 
 
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😅🇧🇷🇻🇪 Los jugadores de Universidad Central RODEARON a Neymar para pedirle su ropa ni bien terminó el partido. pic.twitter.com/REm8y5LDuh

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 29, 2026

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