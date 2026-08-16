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فيديو - جماهير سبارتا ترفض الوافد الجديد والمدرّب يتدخّل

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فيديو - جماهير سبارتا ترفض الوافد الجديد والمدرّب يتدخّل
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رياضة

2026-08-16 | 19:41
فيديو - جماهير سبارتا ترفض الوافد الجديد والمدرّب يتدخّل

عبّرت مجموعة من جماهير النادي عن رفضها لماتيج يوراسيك بسبب ماضيه مع الغريم سلافيا براغ

شهدت مدرّجات سبارتا براغ أجواء متوترة بعد الظهور الأول لماتيج يوراسيك، بعدما عبّرت مجموعة من جماهير النادي عن رفضها للاعب بسبب ماضيه مع الغريم سلافيا براغ.
وانضمّ يوراسيك إلى سبارتا على سبيل الإعارة لمدّة موسم من نورويتش سيتي، قبل أن يشارك بديلًا أمام تيبليتسه، لكنّ استقباله لم يكن عاديًّا، إذ قابلته جماهير من المدرج المتشدّد بصيحات استهجان ورفض واضح.
وبعد المباراة، توجّه المدرّب براين بريسك نحو المدرّجات ودخل في نقاش حادّ مع المشجّعين، مطالبًا إيّاهم بوضع العداوة مع سلافيا جانبًا وقبول اللاعب باعتباره أصبح جزءًا من سبارتا، كما تدخّل عدد من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني لتهدئة الأجواء.
وتعود حساسية الموقف إلى أنّ يوراسيك سبق أن لعب لسلافيا براغ، الغريم التاريخي لسبارتا، كما أفادت تقارير بأنّه اعتذر لجماهير ناديه الجديد عن تصريحات سابقة صدرت منه خلال فترته مع سلافيا.
وبدل أن تكون بدايته الجديدة احتفاليّة، وجد اللاعب نفسه منذ أوّل ظهور أمام اختبار صعب مع جماهير ناديه الجديد.
 
 

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كرة القدم

ماتيج يوراسيك

سبارتا براغ

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