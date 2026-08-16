فيديو - جماهير سبارتا ترفض الوافد الجديد والمدرّب يتدخّل

Sparta Prague fans are refusing to accept Matej Jurasek (former Slavia Prague player).



Here is the Sparta Prague manager yelling at their own fans, telling them to accept Jurasek.



Crazy scenes. Feel bad for the kid. #ncfc pic.twitter.com/3kYQh0gEzL — Alex Linardos (@alex_linardos) August 15, 2026

شهدت مدرّجات أجواء متوترة بعد الظهور الأول لماتيج يوراسيك، بعدما عبّرت مجموعة من جماهير النادي عن رفضها للاعب بسبب ماضيه مع الغريم سلافيا براغ.وانضمّ يوراسيك إلى سبارتا على سبيل الإعارة لمدّة موسم من ، قبل أن يشارك بديلًا أمام تيبليتسه، لكنّ استقباله لم يكن عاديًّا، إذ قابلته جماهير من المدرج المتشدّد بصيحات استهجان ورفض واضح.وبعد المباراة، توجّه المدرّب بريسك نحو المدرّجات ودخل في نقاش حادّ مع المشجّعين، مطالبًا إيّاهم بوضع العداوة مع سلافيا جانبًا وقبول اللاعب باعتباره أصبح جزءًا من سبارتا، كما تدخّل عدد من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني لتهدئة الأجواء.وتعود حساسية الموقف إلى أنّ يوراسيك سبق أن لعب لسلافيا براغ، الغريم التاريخي لسبارتا، كما أفادت تقارير بأنّه اعتذر لجماهير ناديه الجديد عن تصريحات سابقة صدرت منه خلال فترته مع سلافيا.وبدل أن تكون بدايته الجديدة احتفاليّة، وجد اللاعب نفسه منذ أوّل ظهور أمام اختبار صعب مع جماهير ناديه الجديد.