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فيديو – لاعب يرفض مصافحة نيمار قبل المباراة

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فيديو – لاعب يرفض مصافحة نيمار قبل المباراة
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رياضة

2026-08-16 | 19:42
فيديو – لاعب يرفض مصافحة نيمار قبل المباراة

رفض تياغو مينديز، قائد فاسكو، مصافحة نيمار خلال مراسم ما قبل المباراة

شهدت مواجهة فاسكو دا غاما وسانتوس توتّرًا حتّى قبل صافرة البداية، بعدما رفض تياغو مينديز، قائد فاسكو، مصافحة نيمار خلال مراسم ما قبل المباراة على ملعب ساو جانواريو.
وتقدّم نيمار لمصافحة مينديز أثناء وجود قائدي الفريقين أمام طاقم التحكيم لإجراء القرعة، لكنّ لاعب فاسكو تجاهل اليد الممدودة واكتفى بتبادل راية النادي معه، في لقطة أعادت إلى الواجهة التوتّر السابق بين اللاعبين.
وتعود الخلافات بين الثنائي إلى مواجهة سابقة جمعت سانتوس وفاسكو في شباط – فبراير الماضي، حين دخلا في مشادّة قويّة داخل الملعب انتهت بحصولهما على بطاقتين صفراوين.
وزادت الأجواء سخونة قبل بداية المباراة، إذ وزّعت جماهير فاسكو أقنعة تُظهر نيمار باكيًا، فيما تدخّل حارس سانتوس غابرييل برازاو لاحقًا في احتكاك مع مينديز قبل انطلاق اللعب.
وانتهت المواجهة بفوز سانتوس (3-0)، في مباراة بقي فيها التوتر بين نيمار ومينديز حاضرًا منذ اللحظات الأولى.
 

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رياضة

كرة القدم

تياغو مينديز

فاسكو دا غاما

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