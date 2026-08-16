فيديو – لاعب يرفض مصافحة نيمار قبل المباراة

🚨🚨| Thiago Mendes 𝐑𝐄𝐅𝐔𝐒𝐄𝐃 to shake Jr.’s hand before Vasco da Gama’s match. 😳🤝❌

pic.twitter.com/IzCz2LDMJ3 — CentreGoals. (@centregoals) August 16, 2026

شهدت مواجهة وسانتوس توتّرًا حتّى قبل صافرة البداية، بعدما رفض ، قائد فاسكو، مصافحة خلال مراسم ما قبل المباراة على ملعب ساو جانواريو.وتقدّم نيمار لمصافحة مينديز أثناء وجود قائدي الفريقين أمام طاقم التحكيم لإجراء القرعة، لكنّ لاعب فاسكو تجاهل اليد الممدودة واكتفى بتبادل راية النادي معه، في لقطة أعادت إلى الواجهة التوتّر السابق بين اللاعبين.وتعود الخلافات بين إلى مواجهة سابقة جمعت وفاسكو في شباط – فبراير الماضي، حين دخلا في مشادّة قويّة داخل الملعب انتهت بحصولهما على بطاقتين صفراوين.وزادت الأجواء سخونة قبل بداية المباراة، إذ وزّعت جماهير فاسكو أقنعة تُظهر نيمار باكيًا، فيما تدخّل حارس سانتوس غابرييل برازاو لاحقًا في احتكاك مع مينديز قبل انطلاق اللعب.وانتهت المواجهة بفوز سانتوس (3-0)، في مباراة بقي فيها التوتر بين نيمار ومينديز حاضرًا منذ اللحظات الأولى.