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فيديو - احتفال رايس ينتهي بضربة مفاجئة

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فيديو - احتفال رايس ينتهي بضربة مفاجئة
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رياضة

2026-08-16 | 19:44
فيديو - احتفال رايس ينتهي بضربة مفاجئة

اصطدم الكأس بوجهه أثناء احتفاله مع زملائه عقب الفوز على مانشستر سيتي

تحوّلت احتفالات أرسنال بلقب الدرع الخيرية إلى لقطة طريفة كان بطلها ديكلان رايس، بعدما اصطدم الكأس بوجهه أثناء احتفاله مع زملائه عقب الفوز على مانشستر سيتي (3-0).
وبعد أن رفع القائد مارتن أوديغارد الدرع، تناوب لاعبو أرسنال على حمله أمام الجماهير، قبل أن يصل الدور إلى رايس. وبينما رفعه فوق رأسه، تحرّك الجزء الخلفي من الكأس واصطدم بوجه لاعب الوسط الإنجليزي، الذي بدا متفاجئًا للحظة قبل أن ينفجر ضاحكًا ويواصل الاحتفال.
وكان رايس قد بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك مع انطلاق الشوط الثاني، في أمسية مثاليّة تقريبًا لأرسنال الذي حسم المواجهة بثلاثية سجّلها ريكاردو كالافيوري وكاي هافرتز ومارتن أوديغارد.
وجاء هدف كالافيوري بعد 23 ثانية فقط من صافرة البداية، ليمنح أرسنال انطلاقة قويّة في المباراة، قبل أن يفرض الفريق سيطرته ويضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه، بينما خرج رايس من الاحتفال بذكرى إضافيّة، وضربة من الكأس نفسها.
 


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ديكلان رايس

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