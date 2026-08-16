فيديو - احتفال رايس ينتهي بضربة مفاجئة

Declan Rice managed to smack himself with the Community Shield. 😭 pic.twitter.com/oSAiIDvgky — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) August 16, 2026

تحوّلت احتفالات بلقب الدرع الخيرية إلى لقطة طريفة كان بطلها ، بعدما اصطدم الكأس بوجهه أثناء احتفاله مع زملائه عقب الفوز على (3-0).وبعد أن رفع القائد الدرع، تناوب لاعبو أرسنال على حمله أمام الجماهير، قبل أن يصل الدور إلى رايس. وبينما رفعه فوق رأسه، تحرّك الجزء الخلفي من الكأس واصطدم بوجه لاعب الوسط الإنجليزي، الذي بدا متفاجئًا للحظة قبل أن ينفجر ضاحكًا ويواصل الاحتفال.وكان رايس قد بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك مع انطلاق الشوط الثاني، في أمسية مثاليّة تقريبًا لأرسنال الذي حسم المواجهة بثلاثية سجّلها وكاي هافرتز ومارتن أوديغارد.وجاء هدف كالافيوري بعد 23 ثانية فقط من صافرة البداية، ليمنح أرسنال انطلاقة قويّة في المباراة، قبل أن يفرض الفريق سيطرته ويضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه، بينما خرج رايس من الاحتفال بذكرى إضافيّة، وضربة من الكأس نفسها.