فيديو – لعنة ركلات الجزاء تلاحق ميسي

🚨 Lionel Messi misses yet ANOTHER penalty!



It's his 3rd penalty miss in a row. 🇦🇷❌️ pic.twitter.com/ftg36gIyc2 — Big Chance Missed (@ChanceMissed) August 16, 2026

عاش ليلة صعبة مع إنتر ميامي، بعدما خسر فريقه أمام ناشفيل (4-1) في الدوري الأميركي، في مباراة أهدر خلالها النجم الأرجنتيني ركلة جزاء للمرة الثالثة تواليًا.وحصل إنتر ميامي على ركلة جزاء في الدقيقة 23 عندما كانت النتيجة (1-0)، لكنّ ميسي سدّد كرة تصدّى لها الحارس، قبل أن يتابع سيرجيو ريغيلون إلى الشباك، إلّا أنّ الهدف أُلغي بسبب دخول لاعبين إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.وهذه هي ركلة الجزاء الثالثة تواليًا التي يهدرها ميسي، بعد إخفاقه أيضًا أمام مصر والنمسا خلال ؟ولم تتوقّف معاناته عند هذا الحد، إذ اعترض بقوّة على الحكم مطالبًا بمخالفة قبل أحد أهداف ناشفيل، لينال بطاقة صفراء. وفي الوقت بدل الضائع، سدّد كرة ارتدت من القائم الأيمن ثمّ تابعها مباشرة نحو القائم الأيسر، قبل أن يسجّل بعد دقائق هدفًا أُلغي بداعي التسلّل.وأكمل ناشفيل تفوقه بأربعة أهداف، ليُلحق بإنتر ميامي خسارته الثالثة تواليًا.