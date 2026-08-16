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ديوكوفيتش يثير القلق في سينسيناتي

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ديوكوفيتش يثير القلق في سينسيناتي
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رياضة

2026-08-16 | 19:50
ديوكوفيتش يثير القلق في سينسيناتي

عاش نوفاك ديوكوفيتش لحظات مقلقة خلال مشاركته في بطولة سينسيناتي المفتوحة

عاش نوفاك ديوكوفيتش لحظات مقلقة خلال مشاركته في بطولة سينسيناتي المفتوحة، بعدما انهار على أرض الملعب وتقيأ خلال مواجهته الأرجنتيني تياغو تيرانتي، في مشهد أثار القلق حول حالته الصحية.
وبدا النجم الصربي، البالغ 39 عامًا، متعبًا بشكل واضح خلال اللقاء، قبل أن يجلس على أرض الملعب ويستخدم منشفة بعدما شعر بالغثيان، وسط تدخل الطاقم الطبي ومحاولته استعادة توازنه لمواصلة اللعب.
ورغم معاناته، حاول ديوكوفيتش إكمال المباراة، قبل أن يكشف لاحقًا أنّه كان يعاني من مشكلة صحّيّة سبق أن واجهها في فترات سابقة من مسيرته، من دون الكشف عن تفاصيل إضافيّة حول طبيعتها.
وأعاد المشهد إلى الواجهة التساؤلات بشأن قدرة المصنّف الأول عالميًّا سابقًا على التعامل مع الظروف المناخيّة القاسية والمباريات الطويلة، خصوصًا مع اقتراب بطولة الولايات المتّحدة المفتوحة.
وأكّد ديوكوفيتش بعد اللقاء أنّه سيقيّم حالته مع فريقه الطبّي قبل اتّخاذ أيّ قرار بشأن مشاركاته المقبلة.
 

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ديوكوفيتش يثير القلق في سينسيناتي

رياضة

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