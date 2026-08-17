فيديو - يامال يسخر من شعر بيدري وغافي

خطف لامين يامال
الأضواء خلال تدريبات برشلونة
، بعدما علّق بطريقته الساخرة على القصّتين الجديدتين لزميليه بيدري
وغافي، اللذين غيّرا لون شعرهما بعد تتويج إسبانيا
بكأس العالم
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وظهر غافي بشعر وردي
فاقع، تنفيذًا لوعد قطعه قبل المونديال بصبغ شعره في حال تتويج "لا روخا"، فيما اختار بيدري اللون الأبيض
بعد عودته إلى تدريبات النادي الكتالوني.
وخلال توجّه اللاعبين إلى أرض التدريب، أشار يامال إلى زميليه خلفه وقال مازحًا إنّهما يشبهان حلوى "تشوبا تشوبس" بطعم الفراولة والقشدة، في لقطة عكست الأجواء المرحة بين ثلاثي برشلونة بعد العودة من المونديال.
وكان بيدري وغافي قد أوفيا بالوعود التي قطعاها قبل البطولة، فيما لا يزال يامال مطالبًا بتنفيذ وعده الخاص، بعدما قال إنّه سيترك لحيته وشاربه ينموان لمدّة 3 أسابيع إذا تُوّجت إسبانيا بكأس العالم.