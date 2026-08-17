فيديو - يامال يسخر من شعر بيدري وغافي

🚨Gavi and Pedri showed off their new haircuts at Barcelona’s training session



Lamine Yamal called them “strawberry and cream Chupa Chups” pic.twitter.com/cWh9mCVBo4 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 17, 2026

خطف الأضواء خلال تدريبات ، بعدما علّق بطريقته الساخرة على القصّتين الجديدتين لزميليه وغافي، اللذين غيّرا لون شعرهما بعد تتويج بكأس .وظهر غافي بشعر فاقع، تنفيذًا لوعد قطعه قبل المونديال بصبغ شعره في حال تتويج "لا روخا"، فيما اختار بيدري اللون بعد عودته إلى تدريبات النادي الكتالوني.وخلال توجّه اللاعبين إلى أرض التدريب، أشار يامال إلى زميليه خلفه وقال مازحًا إنّهما يشبهان حلوى "تشوبا تشوبس" بطعم الفراولة والقشدة، في لقطة عكست الأجواء المرحة بين ثلاثي برشلونة بعد العودة من المونديال.وكان بيدري وغافي قد أوفيا بالوعود التي قطعاها قبل البطولة، فيما لا يزال يامال مطالبًا بتنفيذ وعده الخاص، بعدما قال إنّه سيترك لحيته وشاربه ينموان لمدّة 3 أسابيع إذا تُوّجت إسبانيا بكأس العالم.