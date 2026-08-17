فيديو - لفتة جميلة من مبابي لمشجّع صغير

قدّم كيليان مبابي
لحظة مميّزة لأحد المشجعين الصغار قبل انطلاق مباراة ريال مدريد
الودية أمام شالكه 04، ضمن تحضيرات الفريق الملكي للموسم الجديد.
وخلال مراسم ما قبل المباراة، وقف طفل إلى جانب النجم الفرنسي على أرض الملعب، قبل أن يبادر مبابي إلى خلع سترته ومنحها له مباشرة، في تصرّف عفوي فاجأ المشجّع الصغير وأدخل عليه فرحة واضحة قبل صافرة البداية.
وبقي الطفل ممسكًا بالسترة خلال الاصطفاف، فيما أكمل مبابي المراسم مع زملائه بصورة طبيعيّة، لتتحول لحظة قصيرة قبل اللقاء إلى ذكرى خاصة بالنسبة إلى المشجع.
وجاءت اللفتة في أجواء ودّيّة سبقت المباراة التحضيريّة، التي خاضها ريال مدريد
ضمن برنامجه للاستعداد للموسم الجديد، وسط حضور جماهيري كبير.