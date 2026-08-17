فيديو - لفتة جميلة من مبابي لمشجّع صغير

MBAPPÉ SHOWS HIS HUMILITY WITH A YOUNG FAN! 🤍👏🏼



During the pre-match protocol ahead of Real Madrid’s recent preseason game against Schalke 04, Kylian gave his jacket to a young fan! 🇫🇷🫡#KylianMbappe #RealMadrid #Schalke04 #Football #Fans pic.twitter.com/GZIc7tD4Nr — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 17, 2026

قدّم لحظة مميّزة لأحد المشجعين الصغار قبل انطلاق مباراة الودية أمام شالكه 04، ضمن تحضيرات الفريق الملكي للموسم الجديد.وخلال مراسم ما قبل المباراة، وقف طفل إلى جانب النجم الفرنسي على أرض الملعب، قبل أن يبادر مبابي إلى خلع سترته ومنحها له مباشرة، في تصرّف عفوي فاجأ المشجّع الصغير وأدخل عليه فرحة واضحة قبل صافرة البداية.وبقي الطفل ممسكًا بالسترة خلال الاصطفاف، فيما أكمل مبابي المراسم مع زملائه بصورة طبيعيّة، لتتحول لحظة قصيرة قبل اللقاء إلى ذكرى خاصة بالنسبة إلى المشجع.وجاءت اللفتة في أجواء ودّيّة سبقت المباراة التحضيريّة، التي خاضها ضمن برنامجه للاستعداد للموسم الجديد، وسط حضور جماهيري كبير.