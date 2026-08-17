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فيديو - نيمار يشارك ابنته رقصة الباليه

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فيديو - نيمار يشارك ابنته رقصة الباليه
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رياضة

2026-08-17 | 18:46
فيديو - نيمار يشارك ابنته رقصة الباليه

شارك في جزء من العرض ورقص إلى جانب مافي

عاش نيمار لحظة عائلية مؤثرة خلال عرض باليه خاصّ بابنته مافي، بعدما حضر برفقة برونا بيانكاردي لمتابعة الطفلة البالغة عامين في عرض أُقيم ضمن فعالية بمناسبة عيد الأب في البرازيل.
وبدا نجم سانتوس متأثّرًا أثناء متابعة ابنته وهي تؤدّي الرقصة مع زميلاتها، إذ التقطت بيانكاردي ردّة فعله ووصفتْه مازحة بـ"الأب البكّاء". 
ولم يكتفِ نيمار بالمشاهدة، إذ شارك لاحقًا في جزء من العرض ورقص إلى جانب مافي.
كما شاركت برونا لحظات أخرى من المناسبة، بينها ظهور مافي بزيّ الباليه بعد انتهاء العرض، قبل أن تنتقل إلى اللعب بالكرة مع والدها وتنجح في تسجيل هدف، ليردّ نيمار مازحًا بأنّها "تشبه والدها".
وتأتي هذه اللقطة ضمن الظهور العائلي المتكرّر لنيمار مع مافي، التي غالبًا ما ترافق والديها في المناسبات الخاصّة، في وقت يستعد فيه اللاعب لمواصلة مشواره مع سانتوس خلال الموسم الحالي.
 

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مافي

نيمار

برونا بيانكاردي

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