فيديو - نيمار يشارك ابنته رقصة الباليه

TROP CHOUUUUUUU 🥰



Papa 🇧🇷 impliqué puis les larmes aux yeux devant sa petite fille "Mavie" à son cours de ballet. 🥹



Il danse le Ney 😁👯‍♂️ pic.twitter.com/9jmNkvDJiD — Actu Foot (@ActuFoot_) August 17, 2026

عاش لحظة عائلية مؤثرة خلال عرض باليه خاصّ بابنته مافي، بعدما حضر برفقة لمتابعة الطفلة البالغة عامين في عرض أُقيم ضمن فعالية بمناسبة في .وبدا نجم متأثّرًا أثناء متابعة ابنته وهي تؤدّي الرقصة مع زميلاتها، إذ التقطت بيانكاردي ردّة فعله ووصفتْه مازحة بـ"الأب البكّاء".ولم يكتفِ نيمار بالمشاهدة، إذ شارك لاحقًا في جزء من ورقص إلى جانب مافي.كما شاركت لحظات أخرى من المناسبة، بينها ظهور مافي بزيّ الباليه بعد انتهاء العرض، قبل أن تنتقل إلى اللعب بالكرة مع والدها وتنجح في تسجيل هدف، ليردّ نيمار مازحًا بأنّها "تشبه والدها".وتأتي هذه اللقطة ضمن الظهور العائلي المتكرّر لنيمار مع مافي، التي غالبًا ما ترافق والديها في المناسبات الخاصّة، في وقت يستعد فيه اللاعب لمواصلة مشواره مع سانتوس خلال الموسم الحالي.