فيديو - فيديو شريكة فينيسيوس يثير الجدل

يظهر غوميز إلى جانب فيرجينيا خلال وجودهما في ، قبل أن يطلب منها قبلة

أثار مقطع جمع فيرجينيا فونسيكا، شريكة ، بصديقها المقرّب هيربرت غوميز، جدلًا واسعًا بين متابعي على مواقع التواصل.

وفي الفيديو، يظهر غوميز إلى جانب فيرجينيا خلال وجودهما في ، قبل أن يطلب منها قبلة ويقترب من شفتيها، لكن فيرجينيا ابتعدت عنه مباشرة وردّت مازحة بعبارة تفيد رفضها، قبل أن يكتفي بتقبيلها على خدها.

وسرعان ما أثارت اللقطة سلسلة من التعليقات والتكهنات، خصوصًا من جانب متابعي ، إذ ذهب بعضهم إلى تفسير المشهد على أنّه يحمل طابعًا عاطفيًا، قبل أن تتضح هوية غوميز باعتباره صديقًا مقرّبًا لفيرجينيا منذ سنوات.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية، فإن غوميز من أصدقاء فيرجينيا القدامى، وسبق أن عمل مساعدًا لها، ما دفع كثيرين إلى اعتبار ما جرى مجرد مزاح بين صديقين وليس موقفًا عاطفيًا كما صوّره البعض.

ومع اتساع الجدل، حذفت فيرجينيا المقطع من حسابها، فيما استمرت التعليقات حول اللقطة وانتقلت سريعًا إلى صفحات جماهيرية مرتبطة بفينيسيوس وريال مدريد.